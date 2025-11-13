歌手の倖田來未さんが11月13日、自身のインスタグラムを更新。43歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 倖田來未 】 「43ちゃいになりました！！」 鮮やかイエローのど派手コーデで誕生日を報告



倖田さんは「2025.11.13 43ちゃいになりました！！」と綴り画像を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた垂れ幕や看板、「４３」の数字の描かれた箱など、誕生日を祝う装飾が施された空間で、倖田さんが佇む姿が収められています。





倖田さんは、蛍光イエローのフード付きのパンツスーツに、足元にはファーが施された靴を履いた、ど派手なコーディネート。





「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた丸メガネや、王冠を身に着ける画像もあり、バースデーパーティーらしい遊び心あふれる装いです。





写真に写る倖田さんの表情は終始明るく、時には照れたように手で口元を隠したり、ピースサインを見せたりと、リラックスした雰囲気の中で撮影された様子が伝わってきます。





倖田さんは、「たくさんのファンの皆さんと友達とカウントダウンしまして、43ちゃいに突入！！！」と記し、誕生日の喜びを表現。





続けて、「これからもたくさん音楽奏でてゆきます！よろしくお願いします！！」と仕事への前向きな姿勢を示しました。





ファンからの温かいメッセージに対しては「xですごいみんなお祝いしてくれてるの見ました 泣けるやん」と感激した気持ちも明かして、最後は「ラビュー」とハートマークを連ねて感謝の気持ちで締めくくっています。





この投稿を見たファンからは、「奇跡の43ちゃい」「これからも世界で1番大好きだよ」「鬼盛れ過ぎます」「最倖ーーーー」といった祝福のコメントが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】