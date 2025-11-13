Snow Man佐久間大介が夜に生きる男を熱演 『ナイトフラワー』メイキング映像解禁
北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』より、佐久間大介（Snow Man）のメイキング映像が解禁された。
【動画】激しいアクションシーンも！ 『ナイトフラワー』佐久間大介のメイキング映像
本作は、『ミッドナイトスワン』（2020）で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督が原案・脚本・監督を手掛けたヒューマン・サスペンス。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく姿を描く。
主人公・永島夏希を演じるのは北川景子。夏希のボディガードとして、彼女とシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵役には森田望智。共演にはSnow Manの佐久間大介、本作で俳優デビューを飾る人気バンド・SUPER BEAVERのボーカル、渋谷龍太。さらに、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研らが脇を固める。
今回、映画『マッチング』（2024）に続き、内田英治監督と2度目のタッグを組むことになった佐久間。幼なじみの多摩恵役を演じた森田と共にクランクインし、撮影序盤こそ「今Snow Manが出ちゃってた（笑）。ちょっと決まりすぎ」と内田監督に指摘されながらも、すぐに役の輪郭をつかみ、明るさの中にも翳りを宿した瞳で多摩恵を一途に想い続ける海に没入していった。
解禁されたメイキング映像では、血糊姿で激しいアクションシーンに挑み、軽やかな身のこなしを披露する場面も。シリアスなシーンとは対照的に、カットがかかると笑顔があふれる和やかな雰囲気も内田組の現場ならではの光景だ。
続くラーメン屋での海と多摩恵の食事シーンでは、そんな和気あいあいとしたムードの中、内田監督から佐久間に細やかな目線の指示が飛ぶ。この日、多摩恵役の森田は格闘家という役柄のため食事制限をしており、ラーメンを食べるのは半年ぶりだったという。朝からラーメン3玉を食すという重大ミッションを抱える森田に対し、「絶対にミスできない！」と笑顔を見せる佐久間。幼なじみ2人の絆が垣間見られるラーメン屋での1シーンにも注目だ。
出演する作品ごとに俳優としての輝きを増す佐久間だが、多摩恵への一途な想いを命がけで果たそうとする海の姿は、佐久間の俳優としての高いポテンシャルを、また一段と印象づける。
映画『ナイトフラワー』は、11月28日より全国公開。
