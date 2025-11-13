電子顕微鏡で捉えた卵殻の化石の破片/Xavier Panadès

（CNN）科学者たちが、オーストラリアで最古とみられるワニの卵の殻を発掘したと明らかにした。太古の世界を生きたこの爬虫（はちゅう）類は、樹上から獲物に向かって飛び降りる形で狩りをしていた可能性があるという。

卵の殻はメコスクス亜科のワニのものだった。このワニは約5500万年前、オーストラリアの水域を支配していた先史時代の生物で、その年代はイリエワニとオーストラリアワニが豪州大陸に到達した約380万年前よりもずっと古い。

古生物学者のマイケル・アーチャー氏によると、メコスクス亜科のワニは少なくとも体長5メートルに成長し、木から獲物を狩っていた個体もいたという。同氏はシドニーにあるニューサウスウェールズ大学の教授で、今回の研究に参加した。

アーチャー氏は声明の中で「彼らはおそらくヒョウのように狩りをしていたのだろう。食べたいものに狙いをつけ、樹上から飛びかかっていた」と述べた。

バルセロナのカタルーニャ古生物学研究所が主導した国際的な科学者チームは、クイーンズランド州南東部の牧場主の裏庭から化石を発掘し、研究を行った。彼らは11日、その研究結果を古生物学の学術誌に発表した。

研究の筆頭著者であるザビエル・パナデス・イ・ブラス氏は、太古のワニの卵殻について、当該の個体の解剖学的構造だけでなく、繁殖パターンや適応性を理解する上でも役に立つと述べた。

メコスクス亜科のワニは約3000年前にオーストラリアで絶滅したと考えられる。ニューサウスウェールズ大学の研究員で論文共著者のマイケル・スタイン氏は、乾燥地帯の拡大により内陸部の生息地の多くを失った可能性があると分析する。この状況は、他の捕食者との競争の激化と獲物の減少によってさらに悪化したという。

卵殻の発見現場は、クイーンズランド州の州都ブリスベンから車で約3時間半のマーゴンという小さな町だ。アーチャー氏によると、彼と同僚たちは1983年からそこで発掘調査を行っていた。

卵殻から絶滅種を特定するのは本質的に難しいと、古生物学者のディーン・ロマックス氏は指摘した。同氏は今回の研究には関与していない。

しかし卵殻が、その時代に唯一知られているメコスクス亜科の化石と同じ地層及び場所で発見されたことを考えると、著者らの主張には説得力があると、ロマックス氏は述べた。

「ここで重要なのは、化石となった卵殻とそれを産んだワニを照合することで新たな情報が得られる可能性があるということだ」「ワニの繁殖方法や産卵場所を理解するのに寄与するだけでなく、この関連性はこうした珍しいワニの生活様式を解明する上でも役立つかもしれない」（ロマックス氏）