「今日好き」田中陽菜、ハイソックス×膝上丈で美脚輝く「透明感すごい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた田中陽菜が11月12日、自身のInstagramを更新。美しい脚が輝くコーディネートを公開した。
◆田中陽菜、美脚輝くコーデ披露
田中は「ブルベ夏と知ってから毎日ピンクメイク研究してる」とつづり、私服ショットを投稿。白のカットソーにネイビーのミニ丈スカート、黒のハイソックスを合わせた美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
◆田中陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「センスいい」「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル抜群」「透明感すごい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
