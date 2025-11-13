『スポンジ・ボブ』が映画館に！ 呪われた海賊を救う史上最大の大冒険へ 来春公開決定
アニメ「スポンジ・ボブ」シリーズ最新作『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』が、2026年春に日本公開されることが決まった。併せて、見た目もはみ出すほどビッグになったスポンジ・ボブの日本版ティザービジュアル、予告編、場面写真が解禁となった。
【動画】海賊の王にボクはなる！ 『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』予告編
1999年に米国のアニメーター、ステファン・ヒーレンバーグによって生み出されたキャラクター、スポンジ・ボブ。海の底にある町、ビキニタウンでペットのカタツムリ・ゲイリーとともにパイナップルの家に暮らす、とにかくポジティブでハイテンションな海綿だ。
スポンジ・ボブの親友であるヒトデのパトリック、隣人で同僚でもあるタコのイカルド、尊敬するボスであるカニのカーニさんなど、個性あふれるキャラクターたちの笑いと騒動が絶えない日々を描いた「スポンジ・ボブ」シリーズは放送開始以来、そのユーモアと独特な世界観でファンたちを魅了し、これまでに180ヵ国以上で放送される人気シリーズへと成長した。日本国内では2015年から10年以上にわたりNHK Eテレにて毎週土曜に放送中。
そんな長年にわたり海の底から世界中へ笑顔を届けているスポンジ・ボブの最新作が、邦題を『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』として2026年春に日本で劇場公開されることが決定した。今作では劇場版でよりビッグになったスポンジ・ボブが、仲間とともに呪われた海賊を救う史上最大の大冒険が描かれる。
日本版ティザービジュアルでは、海賊仕様の眼帯をつけたスポンジ・ボブの顔が、ポスターからはみ出すほどのビッグサイズになって登場。“YES“と言わざるを得ないような、とびっきりの笑顔で“準備はイイ？“と問いかけるスポンジ・ボブ。まぶしいほどのイエローは、まさに彼の飛びぬけた明るさとテンションにぴったりだ。
本編では身長が0.5ハマグリ伸びて36ハマグリとなったスポンジ・ボブが、ずっと夢見ていたジェットコースターに乗れるようになるところから物語が始まる。ついにビッグになって“大人”の仲間入りを果たしたスポンジ・ボブにふさわしいサイズ感のビジュアルに仕上がっている。
予告編では、“準〜備OK！”というスポンジ・ボブのかけ声とともに、パトリック、ゲイリー、カーニさん、プランクトンなどおなじみのキャラクターたちのビキニタウンでの様子が映し出される。そして海賊の衣装に身を包んで“アーイ！”“アホーイ！”と勢いよく宝箱から飛び出すスポンジ・ボブとパトリック。
今回彼らが大冒険を繰り広げるのは怖いモンスターでいっぱいな“死者の世界”。そこに“臆病者にはキケンすぎる！”と忠告するのは、テレビ放送の初期から登場しファンからも根強い人気を誇る悪役キャラ“さまよえるオランダ人”だ。さまよえるオランダ人が劇場版に登場するのは今作が初となる。パトリックとスポンジ・ボブは死者の世界から無事生還することはできるのか？
場面写真では、海賊の衣装をまとったスポンジ・ボブや仲間たち、そして呪いのせいで全身緑色となったさまよえるオランダ人の姿も明らかとなった。呪われた海賊船に乗りながらも待ち受ける大冒険にワクワクが止まらないスポンジ・ボブとパトリック。対して、真剣に策を練るカーニさん。さまよえるオランダ人とともに、超キケンで史上最ビッグ規模の大冒険へ、いざ出航する。
声優キャストは、ハイテンションな海綿のスポンジ・ボブ役を宮田幸季、スポンジ・ボブの親友であるヒトデのパトリック役をかぬか光明、隣人で同僚でもあるタコのイカルド役を上田燿司、尊敬するボスであるカニのカーニさん役を奥田啓人、頭脳明晰なリスのサンディ役、良きライバルであるプランクトンのプランクトン役を松浦チエが一人二役で務め、スポンジ・ボブのテレビシリーズでおなじみの声優たちが名を連ねた。
さらに、劇場版では初登場となる人気キャラ、さまよえるオランダ人役には、『ちびまる子ちゃん』のさくら友蔵役などで知られる島田敏。オリジナル版では同役をマーク・ハミルが務めており、「スター・ウォーズ」シリーズでルーク・スカイウォーカーとして彼の吹き替えを長年担当してきた島田敏が、今作で再びマーク・ハミルの声を担当することとなる。
『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』は、2026年春公開。
