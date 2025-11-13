『小さい頃は、神様がいて』第6話 “あん”仲間由紀恵、息子“順”小瀧望が離婚の約束を知っていたと確信
北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第6話が13日の今夜放送される。
【写真】『小さい頃は、神様がいて』第6話場面カット
本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）で知られる岡田惠和による完全オリジナル脚本のホームコメディー。2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ温かく描き出す。
■第6話あらすじ
「たそがれステイツ」の三階に住む小倉ゆず（近藤華）は、二階に住む樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の映画を撮っていた。子どもの頃から他人が苦手だった志保と、笑顔でいることで自分を守ってきた奈央。二人は高校生の時に付き合うようになり、卒業後に一緒に上京して暮らし始めた。その話を笑顔で聞いていたゆずだが、二人の夢だったキッチンカーを買うのは難しいと知り、心を痛める。
渉は順（小瀧望）とおでん屋へ。離婚については黙ったまま、楽しそうにおでんを食べる渉。一方、あんは順が幼い頃から離婚の約束を知っていたと確信し、やるせない気持ちになる。渉と順、あんとゆずはそれぞれの場所で、昔ゆずの学校行事で芝居を観に行ったことを思い出す。あるシーンで、客席の中で渉だけが号泣していた。それに気づいた他の観客が笑い出す中、あんは「何がおかしいんですか！」と怒ったのだった。当時のことを思い出した順とゆずは、それぞれの想いを明かす。
一階に住む永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）は、凛（和智柚葉）と真（山本弓月）の育児に疲れてソファで眠ってしまう。目を覚ました二人は部屋を片付ける気力もなく、散らかった部屋で酒を酌み交わす。そんな中、順はおでんパーティーを提案し、永島家に集まることに。和気あいあいと楽しんでいた一同だったが…。
木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】『小さい頃は、神様がいて』第6話場面カット
本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）で知られる岡田惠和による完全オリジナル脚本のホームコメディー。2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ温かく描き出す。
「たそがれステイツ」の三階に住む小倉ゆず（近藤華）は、二階に住む樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の映画を撮っていた。子どもの頃から他人が苦手だった志保と、笑顔でいることで自分を守ってきた奈央。二人は高校生の時に付き合うようになり、卒業後に一緒に上京して暮らし始めた。その話を笑顔で聞いていたゆずだが、二人の夢だったキッチンカーを買うのは難しいと知り、心を痛める。
渉は順（小瀧望）とおでん屋へ。離婚については黙ったまま、楽しそうにおでんを食べる渉。一方、あんは順が幼い頃から離婚の約束を知っていたと確信し、やるせない気持ちになる。渉と順、あんとゆずはそれぞれの場所で、昔ゆずの学校行事で芝居を観に行ったことを思い出す。あるシーンで、客席の中で渉だけが号泣していた。それに気づいた他の観客が笑い出す中、あんは「何がおかしいんですか！」と怒ったのだった。当時のことを思い出した順とゆずは、それぞれの想いを明かす。
一階に住む永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）は、凛（和智柚葉）と真（山本弓月）の育児に疲れてソファで眠ってしまう。目を覚ました二人は部屋を片付ける気力もなく、散らかった部屋で酒を酌み交わす。そんな中、順はおでんパーティーを提案し、永島家に集まることに。和気あいあいと楽しんでいた一同だったが…。
木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。