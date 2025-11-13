【日本一かわいい中学生候補】東日本代表：のあ＜JCミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/13】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第1回は、東日本代表“のあ”さんのインタビューを届ける。
◆のあさんプロフィール
出身：愛知県
学年：1年生
誕生日：1月30日
MBTI： ESFP-T
趣味：沢山食べること！
特技：歌とダンス！
好きな食べ物：焼肉と韓国のりとシャインマスカット！
嫌いな食べ物：ゴーヤとピーマン！
好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる！
最近ハマっていること：束感まつ毛を作ること！
◆のあさん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
自分の夢への挑戦をしたかったから。グランプリをとって活動の幅を広げたいと思ったから。過去の「女子高生ミスコン」グランプリのりあさん（米澤りあ）や、セミファイナリストのまゆさん（高畑麻優）、「JCミスコン」に出ていたじゅりさん（榊原樹里）、まうさん（小國舞羽）、すみれさん（表すみれ）などが活躍しているところを見て、自分も「JCミスコン」に出て有名になりたいと思ったからです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
表現力がある！自信を持っている！自己肯定感が高いこと！
― 憧れの有名人はいますか？
じゅりさん、りあさん、ゆなさん（内田結菜）です！
◆のあさんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
「JCミスコン」でボーカルのサブドメインを決めるオーディションで納得のいく歌を歌うことができず泣いてしまった時に、同じファイナリストのみんなが励ましてくれたり、話を聞いて「頑張ったね！」と言ってくれて、自信を持つことができました！なので、不安な時は同じ夢や目標を持っている子に相談をしたらいいと思います！
◆のあさんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
誰もが知っているような有名なモデルさんになること！色々なメディアで幅広く活躍すること！同年代の女子中高生に憧れられるようなモデルさんになることです！！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を叶えるためには、自分を信じて、頑張る！楽しむ事だと思います！まずは自分が1番！！と思って人一倍努力します！そして楽しむと明るいオーラも出るし、自然に笑顔になるから！夢に向かって努力することは、誰になんと言われても素敵な事です！！
◆「JCミスコン」ファイナリスト14人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「JCミスコン」とは
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】