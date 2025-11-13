ハナコ秋山寛貴、第2子女児の誕生を発表「しばらくNICUにいた」「寄り添って下さる心に救われました」
【モデルプレス＝2025/11/13】お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴が13日、自身のInstagramを更新。第2子女児の誕生を報告した。
【写真】34歳人気芸人、第2子誕生報告時に投稿した高クオリティの自作イラスト
秋山は「先日第二子となる女の子が誕生しました！」と報告。「しばらくNICUにいたのですが無事退院し自宅に家族全員揃うことができました」と新生児集中治療室を経たことを明かし、「妻、産院の方、支えて下さった皆様、そしてNICUの方々に感謝します。技術だけでなく、不安に寄り添って下さる心に救われました」と感謝をつづった。最後には「一家揃ってすくすく育てるよう頑張ります！」と結んでいる。
また、自身が描いたイラストをまとめたイラスト集「＃秋山動物園」（朝日新聞出版）を出版しているほど絵が達者であることが知られている秋山。今回、「＃第一子の時もイラスト描いた＃ライオンキングのあのシーン」とマントヒヒが子どもを天に向って掲げるダイナミックな1枚を添えている。
秋山は、1991年9月20日生まれ。岡山県出身。2014年にハナコを結成し、2018年にコントの祭典「キングオブコント」で優勝を果たした。2020年10月に一般女性との結婚を発表。2021年に第1子男児が誕生している。（modelpress編集部）
