Travis Japan・松田元太＆中村海人が香港で新番組アピール！ 英語でアジアに魅力を発信＜ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025＞
Travis Japanの松田元太と中村海人が、13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」に登壇。2026年に「ディズニープラス」で独占配信されることが発表された、Travis Japanのトラベルドキュメンタリー番組『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』の見どころなどを語った。
【写真】黒髪＆短髪の中村にファン歓喜！ 松田＆中村が登壇したイベントの様子
宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人で構成されたグローバルで活躍するアイドルグループのTravis Japan。
2022年3月、メンバー全員でダンス・歌・表現力を磨くために米ロサンゼルスへ留学。同年7月には、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演し、見事準決勝に進出。圧倒的な実力で観客を魅了した。さらに10月には、メジャーデビューシングル「JUST DANCE!」で全世界配信デビューを果たした。現在は、グループでワールドツアーを開催するほか、ドラマやバラエティなど多方面で各メンバーが躍進している。
本番組では、そんなTravis Japanがさらなる成長とメンバーの絆を深めるため、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、思い出の地であるアメリカを巡る。ワールドツアーを終えた直後のグループにとって貴重な10日間の夏休みに、まだ見ぬアメリカの大自然やカルチャーに触れる旅の中で、彼らがさらけ出す素顔と成長の様子を追いかける。
今回登壇した松田と中村は、どちらもディズニー作品の日本版声優を務めたことがあるメンバー。
松田は本作について「Travis Japanのどこにも出していないような貴重な姿を見られると思います。自分で言うのも恥ずかしいんですけど（笑）」と笑顔。続けて中村は「僕たちも映像を初めて見させていただいたのですが、裏で少し泣きそうになりました。僕は表で泣く姿を見せる機会がないのですが、7人が集まった時にどういう感情になったのかを見られる体験ができるので、ぜひ楽しみにしていてほしいです」と語る。
旅を企画する川島は、2024年12月から体調不良のため、活動を休止し、今年の5月に復帰を果たしたメンバー。川島の復帰は番組づくりのきっかけの1つになったそうで、「なぜこのタイミングで旅番組に挑んだのか」を問われた松田は「如恵留がグループに復帰してくれたというタイミングでもありましたし、僕たちが大好きなTravis Japanというグループを、『ディズニープラス』を通して、全世界のファンの皆さんに届けるのは今だなと思い、このタイミングに決めました」と話す。
さらに全世界配信デビュー前にロサンゼルスに7ヵ月留学した時は、何も決まっておらず、不安だらけだったというが、今回行ったアメリカは、「ある意味ホーム状態」と松田。
中村は「（デビュー前は）先が見えない留学でしたが、デビューを待ってくださったファンの皆さんのおかげで、ワールドツアーができたり、国内コンサートができている今があります」と改めてファンへ感謝を述べた。
本作の魅力を二人が語る中で、チームに分かれて旅をすることも明らかに。「メンバーの意外な素が見える瞬間」を聞かれた中村は「僕と元太は別のチームで行かせていただいたのですが、山に登った僕たちのチームは意外と忍耐強い人が多いんだなって思いました」と吐露。「言葉ではイヤと言いますが、楽しみながら登って、登った先の景色を見て感動するステキな人がいっぱいいるんだと改めて感じました」と話す。
一方で松田は、歴史ある宿泊施設に泊まった時のエピソードを披露。「その時は本当にゴースト系が出るんじゃないかと思って、それぞれに部屋を用意していただいたんですけど、みんなビビりなので、結局一緒の部屋で過ごしました（笑）」と明かす。
プレゼンテーション中、二人は「英語で話してもいいですか？」と言い、自分の英語で本作の魅力を、韓国やタイなどアジアから来た報道陣にアピールする場面も。言葉に迷う部分もあったが、会場から温かい声援が送られ、自分たちの英語で「如恵留が企画した旅で、アメリカの文化にたくさん触れることができました」「たくさんの人に楽しんでいただきたいです」と伝えていた。
ドキュメンタリー番組『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、「ディズニープラス」で2026年に独占配信。
宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人で構成されたグローバルで活躍するアイドルグループのTravis Japan。
2022年3月、メンバー全員でダンス・歌・表現力を磨くために米ロサンゼルスへ留学。同年7月には、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演し、見事準決勝に進出。圧倒的な実力で観客を魅了した。さらに10月には、メジャーデビューシングル「JUST DANCE!」で全世界配信デビューを果たした。現在は、グループでワールドツアーを開催するほか、ドラマやバラエティなど多方面で各メンバーが躍進している。
本番組では、そんなTravis Japanがさらなる成長とメンバーの絆を深めるため、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、思い出の地であるアメリカを巡る。ワールドツアーを終えた直後のグループにとって貴重な10日間の夏休みに、まだ見ぬアメリカの大自然やカルチャーに触れる旅の中で、彼らがさらけ出す素顔と成長の様子を追いかける。
今回登壇した松田と中村は、どちらもディズニー作品の日本版声優を務めたことがあるメンバー。
松田は本作について「Travis Japanのどこにも出していないような貴重な姿を見られると思います。自分で言うのも恥ずかしいんですけど（笑）」と笑顔。続けて中村は「僕たちも映像を初めて見させていただいたのですが、裏で少し泣きそうになりました。僕は表で泣く姿を見せる機会がないのですが、7人が集まった時にどういう感情になったのかを見られる体験ができるので、ぜひ楽しみにしていてほしいです」と語る。
旅を企画する川島は、2024年12月から体調不良のため、活動を休止し、今年の5月に復帰を果たしたメンバー。川島の復帰は番組づくりのきっかけの1つになったそうで、「なぜこのタイミングで旅番組に挑んだのか」を問われた松田は「如恵留がグループに復帰してくれたというタイミングでもありましたし、僕たちが大好きなTravis Japanというグループを、『ディズニープラス』を通して、全世界のファンの皆さんに届けるのは今だなと思い、このタイミングに決めました」と話す。
さらに全世界配信デビュー前にロサンゼルスに7ヵ月留学した時は、何も決まっておらず、不安だらけだったというが、今回行ったアメリカは、「ある意味ホーム状態」と松田。
中村は「（デビュー前は）先が見えない留学でしたが、デビューを待ってくださったファンの皆さんのおかげで、ワールドツアーができたり、国内コンサートができている今があります」と改めてファンへ感謝を述べた。
本作の魅力を二人が語る中で、チームに分かれて旅をすることも明らかに。「メンバーの意外な素が見える瞬間」を聞かれた中村は「僕と元太は別のチームで行かせていただいたのですが、山に登った僕たちのチームは意外と忍耐強い人が多いんだなって思いました」と吐露。「言葉ではイヤと言いますが、楽しみながら登って、登った先の景色を見て感動するステキな人がいっぱいいるんだと改めて感じました」と話す。
一方で松田は、歴史ある宿泊施設に泊まった時のエピソードを披露。「その時は本当にゴースト系が出るんじゃないかと思って、それぞれに部屋を用意していただいたんですけど、みんなビビりなので、結局一緒の部屋で過ごしました（笑）」と明かす。
プレゼンテーション中、二人は「英語で話してもいいですか？」と言い、自分の英語で本作の魅力を、韓国やタイなどアジアから来た報道陣にアピールする場面も。言葉に迷う部分もあったが、会場から温かい声援が送られ、自分たちの英語で「如恵留が企画した旅で、アメリカの文化にたくさん触れることができました」「たくさんの人に楽しんでいただきたいです」と伝えていた。
ドキュメンタリー番組『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、「ディズニープラス」で2026年に独占配信。