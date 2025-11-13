“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、美脚際立つ無加工旅行ショット披露「足が長すぎてツボ」
【モデルプレス＝2025/11/13】M3LOGINの佐藤かれんが11月12日、自身のInstagramを更新。香港の名所「モンスターマンション」で撮影した写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳アイドル「足が長すぎて」無加工美脚ショット
佐藤は「なんかママが撮ってくれた写真足が長すぎてツボ、加工してない！」とつづり、旅行先でのオフショットを公開。複合高層建築物で通商「モンスターマンション」と呼ばれる香港の人気観光スポットを背景に、ノースリーブトップスとミニスカート姿でポーズを決め、引き締まった健康的な脚を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「スタイル抜群」「足長すぎてびっくり」「衝撃」「映画のワンシーンみたい」といったコメントが寄せられている。
佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
