人気女性ラッパー・ちゃんみなが１３日に自身のインスタグラムを更新し、「この度正式に夫婦となりました」と報告した。２０２４年７月に韓国人ラッパー・ＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤとの結婚を伝えていたが、この日の投稿では「実はなんと私達これまでなーんか曖昧（あいまい）な形だった」と告白。「ちゃんと結婚というものをしました」と発表し、挙式の写真をアップした。

「前にご報告はしていましたが実はなんと私達これまでなーんか曖昧な形だったので、なので改めてこの度正式に夫婦となりました。なんか、ちゃんと結婚というものをしました」という。挙式の様子をアップし「これからも私達らしく自由にお互いを尊重しながらも、大切なものを守って行きたいと思います！これからも私たち家族を温かく見守っていただけたら嬉（うれ）しいです。来てくださった全ての愛する方々、ありがとうございます。いつも支えてくれてありがとう」とメッセージを寄せた。

日本人の父と韓国人の母の間に生まれたちゃんみなは、「練馬のビヨンセ」の異名をとり、２０１７年１月にシングル「未成年」でメジャーデビュー。ＹｏｕＴｕｂｅ総再生数は３０００万回を超え、サマーソニックやロック・イン・ジャパンなどのフェスで注目を集めてきた。今年１０月１０日にリリースした新曲「ｉ ｌｏｖｅ ｙｏｕ」は、現在放送中のＴＢＳ系「フェイクマミー」（金曜・１０時）の主題歌となっている。また、ちゃんみながプロデュースの７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が大ブレイクしている。

プライベートでは２４年７月、韓国人ラッパーのＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤとの結婚と妊娠を発表。同年１１月に第１子女児の出産を発表した。