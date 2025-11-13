奈緒、伝統工芸ツリーを点灯 「“透ける”は日本らしさ」 「妖精みたい」な衣装で登場
俳優の奈緒（30）が13日、東京ミッドタウン八重洲で行われた『MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2025』点灯式に登場。ふんわりとした衣装で姿を見せた。
【全身ショット】もこもこでカワイイ…！全身白コーデで登場した奈緒
奈緒は白地の衣装で登場し、司会から「妖精みたい」とほめられた。その後、静岡の伝統的な竹細工の工芸品“駿河竹千筋細工”で制作した高さ約5メートルの「Merry KOGEI Tree」を点灯させた。
奈緒は「きれい〜」と感動。竹細工が一つ一つ組み立てられたツリーを前に「手作りだからこそ感じられる温かさのあるツリー。“透ける”っていうのは日本らしいな」と話していた。
『Merry KOGEI Tree』は10分に1回、音楽と光の特別演出が施される。12月25日までで、点灯時間は午後4〜11時。周辺では、奈緒やプロスケートボード選手の堀米雄斗らが自身の思いや背景をもとに職人にオーダーしたオリジナル工芸ギフトが展示される。奈緒は地元・福岡の伝統工芸“八女提灯”の作品にイラストをデザインした。
