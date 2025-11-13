実はかなり深刻な潜水艦の問題

アルゼンチン海軍は2025年11月7日、海軍潜水艦学校の学生たちがペルー海軍の潜水艦を借りて訓練を行う様子を公開しました。

【自国潜水艦ゼロ！】これが、ペルーで訓練中のアルゼンチン海軍です（写真）

訓練は10月の間に実施され、ペルー海軍の主要軍港のひとつであるカヤオ海軍基地において、潜水艦「チパナ」および「アリカ」を使用し、各種システムの動作試験が行われました。

また、実戦を想定した訓練として、特殊部隊の展開作戦や水上・水中目標に対する魚雷攻撃戦術の演習を実施したほか、VRを活用した室内訓練も行われたとのことです。

実はアルゼンチン軍は、度重なる経済政策の失敗による財政難の影響で国防費が大幅に削減されており、海軍に関しては、サンタクルス級潜水艦「サン・フアン」が2017年に事故で沈没して以降、外洋航行が可能な潜水艦を保有していません。

そのため、友好関係にあるペルー海軍から潜水艦を借りて訓練を行うことが、恒例となっています。

ハビエル・ミレイ氏が2024年12月に大統領に就任して以降、状況はやや改善しており、潜水艦と同様に深刻だった空軍の超音速戦闘機のゼロ状態については、2024年4月にデンマークから中古のF-16戦闘機を購入することで改善が図られました。

潜水艦についても、フランス製スコルペヌ型潜水艦の購入方針が明らかになっていますが、アルゼンチン海軍に外洋航行可能な潜水艦が復活するのは、最短でも4年以上先になる見通しです。