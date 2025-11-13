鈴木愛理『ベストヒット歌謡祭』SPユニットでの「初恋サイダー」披露に胸中「みんなで盛りあがろうね」
俳優・歌手の鈴木愛理が、13日までに自身のXを更新。同日放送の読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』内で、井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき▼宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）による「初恋サイダー／Buono!」が披露されることを受け、胸中をつづった。
鈴木は「Buono!時代、なかなかテレビでこの曲を歌唱する機会がなかったので、こうして令和になった今、歌番組で歌ってくださるのはとても嬉しいです。色々な気持ちがあると思いますが！！歌ってくれることに、曲がまた知ってもらえることに感謝してみんなで盛りあがろうね(私もでたいぞ！！！！笑)」と茶目っ気を交えて呼びかけた。
【『ベストヒット歌謡祭2025』タイムテーブル】
■午後7時
「世代を超えた“アイドル”2組 夢のコラボ」
郷ひろみ×なにわ男子「GOLDFINGER '99／郷ひろみ」
「昭和の名曲をコラボ歌唱 ベストヒットSPユニット」
佐野勇斗（M!LK）×河野純喜（JO1）×K（＆TEAM）×佐野晶哉（Aぇ! group）「ジュリアに傷心／チェッカーズ」
幾田りら「恋風」
＝LOVE「とくべチュ、して」
香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「超最強」
乃木坂46「ビリヤニ」
氷川きよし「白睡蓮」
ME:I「MUSE」
■午後8時
「世界初演出！King Gnuがリアルと名探偵コナンの世界で歌唱！」King Gnu「TWILIGHT!!!」
「平成のアイドル神曲をコラボ歌唱！ベストヒットSPユニット」
井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき▼宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）「初恋サイダー／Buono!」
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
&TEAM「Go in Blind（月狼）」
Kis-My-Ft2「&Joy」
郷ひろみ「ALL MY LOVE」
JO１「RUSH」
Da-iCE「ノンフィクションズ」（※中野拓夢・才木浩人（阪神タイガース）とコラボ）
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」〜「Never Romantic」SPメドレー
HANA「ROSE」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
M!LK「イイじゃん」 サンリオキャラクターズとコラボ
■午後9時台
「1977年生まれのスター2人が夢のコラボ！」
香取慎吾×氷川きよし「勝手にしやがれ／沢田研二」
「みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2025」
Kis-My-Ft2「おしゃれ番長 feat.ソイソース／ORANGE RANGE」
＝LOVE「気まぐれロマンティック／いきものがかり」
・JO1（選抜メンバー）「SO BAD／King Gnu」
・FRUITS ZIPPER「倍倍FIGHT! ／CANDY TUNE」
Aqua Timez「虹」
Aぇ! group「Hello」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」（※平成キャラクターとコラボ）「おしゃれ番長 feat.ソイソース」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
倖田來未「恋のつぼみ」（※日本一の高校生チアとコラボ）
Number_i「Numbers Ur Zone」
BE:FIRST「夢中 -Piano ver.-」
BABYMONSTER「WE GO UP」
