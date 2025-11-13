＜2,000円台で買える！＞【ワークマン】“何か羽織りたい日”にぴったり！「即戦力パーカー」

トップス一枚は心許ないけれど、防寒に徹した分厚いコートはトゥーマッチ。そんなシーンのちょっとした羽織として使いやすいパーカーが【ワークマン】なら2,000円台でGETできるかも！ 今回はデイリーウェアとして気兼ねなく頼れそうなストレッチ素材のジップパーカーと、アウトドアやスポーツ観戦にも使い勝手のよさそうなマウンテンパーカーをご紹介。ノーマークだったという人は、早速チェックしてみて。

丸いコクーンシルエットが大人可愛いジップパーカー

【ワークマン】「レディースストレッチライトコクーンジップパーカー」\2,300（税込）

後ろの裾にタックを入れて、丸みが可愛らしいコクーンシルエットに仕上げたジップパーカー。「伸縮性のあるストレッチで快適な着心地」（公式オンラインストアより）に期待でき、リラックスしたいお家時間にもサッと羽織れる相棒になってくれそうです。セージをはじめ、大人コーデに合わせやすいナチュラルカラーの全4色がラインナップ。

オーバーシルエットとダブルファスナーでこなれ見えも

腰やヒップまわりをカバーしてくれそうな少し長めの丈感と、ゆるりとしたオーバーシルエットも特徴。肩のラインをきっちり定めないドロップショルダーも手伝って、様々なトップスの上から窮屈感なく羽織れそう。フロントのファスナーは上下から開けられるので、下のみをスリットのように開けてレイヤードコーデを楽しむのもおすすめです。

アウトドアの相棒にふさわしいマウンテンパーカー

【ワークマン】「レディース撥水マウンテンパーカー」\2,900（税込）

屋外のお出かけでの活躍が期待でき、今の季節の即戦力になりそう、一枚あると便利そうな、本格的なマウンテンパーカー。比翼仕立てのフロントはファスナーとスナップボタンのダブルで留められる仕様になっており、風を入るのを防いでくれそうです。袖口の開きを面ファスナーで絞って調節できるのも◎ 生地には撥水加工が施されているので、身軽に動きたいアウトドアシーンでも重宝するかも。

利便性を高める多収納デザインがアクセントに

前身頃の大きなフラップポケットは、収納力を高めるだけでなくコーデのアクセントとしても機能。他にもポケットを仕込んだ実用的な多収納デザインが、ワークマンらしいこだわりを感じさせます。しっかりと裏地もついています。上品なグレージュから華やかなマルチカラーまで、種類豊富な7色展開です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ