サンリオが、ニューステクノロジー、S.RIDE、国際自動車、大和自動車交通とともに、11月23日(日) の「勤労感謝の日」 に向けた特別企画「はなまるおばけタクシー」を走行！

特別なラッピングタクシーは、2週間限定で東京都内23区・武蔵野／三鷹地区を走行します。

サンリオ「はなまるおばけタクシー」

走行期間：2025年11月17日(月)〜11月30日(日)

走行エリア ：東京都内23区・武蔵野／三鷹地区

車両台数 ：50台(国際自動車・大和自動車交通)

内訳：フルラッピング車両1台・ドア両面ラッピング車両49台

車両の仕様：「はなまるおばけ」のマスコットの設置、「はなまるおばけ」のオリジナルキャンディのプレゼント

フルラッピング車両は、上記に加え、特別仕様の内装仕様、「はなまるおばけ」のタクシー乗車証もプレゼント

※プレゼントの数に限りがあるためなくなり次第終了となります

※コラボタクシーの運行および車両管理は、各タクシー会社の管理のもとで行われています

※内容については予告なく変更になる可能性があります

2023年にデビューした新キャラクターで、”今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ”「はなまるおばけ」

そんな「はなまるおばけ」をデザインした特別なラッピングタクシー「はなまるおばけタクシー」が、2週間限定で都内を走行します☆

「はなまるおばけタクシー」は、タクシーアプリ「S.RIDE(エスライド)」と「はなまるおばけ」のコラボレーション企画として、忙しい毎日を過ごす都心のビジネスパーソンにも「はなまるおばけ」から日々のがんばりをねぎらう“ハナマル”を届けられたらという想いで生まれました。

限定1台のみ走行する「フルラッピング車両」のほか、

全49台が走行する、ドア両面にラッピングが施された「ドア両面ラッピング車両」が登場します。

フルラッピング車両の内装

「フルラッピング車両」は、「はなまるおばけ」のキーカラーであるイエローをベースとした特別仕様の内装で、明るい気持ちになれるよう空間を彩ります。

「はなまるおばけ」のタクシー乗車証 (フルラッピング車両乗車時のみ配布)

さらに、乗車の記念として「はなまるおばけ」のタクシー乗車証が、フルラッピング車両乗車時にプレゼントされます。

フルラッピング車両、ドア両面ラッピング車両(ともに、車内には「はなまるおばけ」のマスコットを設置。

さらに毎日がんばっている方へ「はなまるおばけ」のオリジナルキャンディのプレゼントも用意されます。

特別な車両で「はなまるおばけ」に癒やされるひとときが提供されるタクシーです☆

移動時間の情報番組「HEADLIGHT」で「はなまるおばけ」初の冠コーナーもスタート

放送期間：2025年11月17日(月)〜12月14日(日)

都内を中心に走行するタクシー11,500台に搭載されているタクシーサイネージメディア「GROWTH」

「GROWTH」内の移動時間の情報番組「HEADLIGHT」に期間限定で、MCの森香澄さんと「はなまるおばけ」の“まるまる”が共演し「はなまるおばけのはなまるニュース」が放映されます。

「HEADLIGHT」内で「はなまるおばけ」が冠コーナーをもつのは今回が初めて。

思わずほっこりする“ハナマル”なニュースをお届けし、移動時間に気持ちが明るくなる・癒されるような視聴コンテンツが提供されます。

コンテンツは、公式YouTubeアカウント「@HEADLIGHT_growth」にて、11月17日(月)12時から公開予定です。

「はなまるおばけ」の“まるまる”が呼びかける、シートベルト着用を促す特別映像も放映

「はなまるおばけ」の“まるまる”が乗客にシートベルト着用を促すボイス付き特別映像も放映。

キャラクターからの呼びかけによって安心・安全なタクシー乗車を促します。

タクシーアプリ「S.RIDE」で指定配車が可能

公式サイト：https://www.sride.jp/jp/

アプリDL：

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

走行期間中「はなまるおばけタクシー」は、タクシーアプリ「S.RIDE」で指定配車が可能。

アプリを立ち上げた後、配車画面右上に表示される「はなまるおばけ」のアイコンを選択すると「はなまるおばけタクシー」に関する詳細ページに遷移します。

詳細ページをスクロールすると、画面下部に「はなまるおばけタクシー」を呼ぶ画面が表示されます。

※フルラッピング車両の指定配車はできません

※フルラッピング車両1台・ドア両面ラッピング車両49台のいずれかがランダムで配車されます

※「S.RIDE」は、ソニーグループが保有するAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリです

タクシー事業社の営業所に“まるまる”が潜入！YouTube動画を公開

公開開始日：2025年11月17日(月)12時

公開サイト：サンリオ公式YouTube

URL：https://youtu.be/btIv79e_-6Q

「はなまるおばけ」の“まるまる”が、国際自動車・大和自動車交通の営業所に潜入。

ドライバーにインタビューを行い、日々の安全・快適な運転への努力や頑張りに対して、“ハナマル”を届けるスペシャルムービーを公開予定です。

また動画は「はなまるおばけタクシー」内のサイネージメディア「GROWTH」でも放映されます。

「はなまるおばけタクシー」出発式

写真左：大和自動車交通(郄橋 海さん)、右：国際自動車(前田 千紘さん)

「はなまるおばけタクシー」走行に先駆け、出発式を都内某所で開催。

出発式では「はなまるおばけ」仕様にデザインを施したフルラッピング車両がお披露目され、「はなまるおばけ」の“まるまる”も会場に駆けつけました☆

出発式には国際自動車・大和自動車交通のドライバーも登場。

普段からお仕事を頑張るドライバーのふたりに「はなまるおばけ」の“まるまる”から“ハナマル”が贈られました。

大和自動車交通の郄橋 海(タカハシ マリン)さんが

まるまるから直接“ハナマル”をいただき、この企画の想いをお客様に伝えたい、癒しを感じていただきたいという気持ちがさらに高まりました。

と話すと、“まるまる”は大きく頷き、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

国際自動車の前田 千紘(マエダ チヒロ)さんは

17日から走る“はなまるおばけタクシー”では、安全で心地のよい空間を提供し、お客様に笑顔を届けられる“ハナマル”な運転手を目指して頑張ります。

と笑顔でコメントされました。

フルラッピング車両乗車時には、 「はなまるおばけ」のタクシー乗車証がプレゼントされます。

「はなまるおばけ」 プロフィール

今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。

おばけたちはみんなの近くに潜んでいて、人それぞれ違ったコがついているらしいのです。

あなたが知らない間にあらわれて、日々の頑張りや努力をそっと褒めてくれます。

はなまるおばけの正体は、もしかすると夜空で輝くお星様になった、あなたの大切な人や遠い昔の大切な思い出なのかもしれません…。

2週間限定で都内を走行する「はなまるおばけ」の特別なラッピングタクシー。

2025年11月17日より走行が開始される「はなまるおばけタクシー」の紹介でした☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2週間限定で都内を走行！サンリオ「はなまるおばけタクシー」 appeared first on Dtimes.