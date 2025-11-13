1988年5月から10月にかけて、山形県の戸沢村で「人喰いグマ事件」が発生した。わずか半年の間に3人もの犠牲者を出したこの惨劇は、凶暴性が低いとされるツキノワグマによるものだった。だがその背後には、ある「奇妙な謎」が隠されていたという……。明治、大正、昭和、平成、令和に起きたクマにまつわる事件を網羅した『日本クマ事件簿』（三才ブックス）のダイジェスト版をお届けする。

【ーー閲覧注意ーー】「両足と腕がない」人喰いグマに襲われた女性を見る…



山形県に現れた人喰いグマ。電車でも、軽トラがでぶつかっても死なないという。写真はイメージ ©getty

頭骨の損傷が語る"人喰いグマ"のナゾ

第1の死亡事件は1988年5月25日に発生。山菜採りに出かけた61歳の男性が杉沢で襲われ、尻や両足太腿の筋肉が削ぎ落とされた状態で発見された。第2の事件は同年10月6日、59歳の女性がクルミ採りに行ったまま戻らず、捜索の結果、右腕と両足の肉を削ぎ落とされた遺体で発見。その現場は第1の事件現場からわずか200メートルほどしか離れていなかった。そして第3の事件は、第2の事件からわずか3日後の10月9日、クリ拾いに来ていた61歳の女性が襲われ、死亡した。

この事件の捜査過程で「加害クマの頭骨には損傷があり、以前に村内で飼われていたクマではないか」という特異な説が浮上した。取材班は、この"人喰いグマの頭骨"を所有する富樫邦男さんに会うことができた。

「正常なクマの頭骨と比較すると、この矢状稜という部分が潰れているでしょう？」

富樫さんが見せてくれた頭骨は、確かに頭骨のてっぺん部分がつぶれてぼんやりとしていた。さらに富樫さんは、銃弾が貫通しても生きながらえていた別のクマの頭骨も見せてくれた。

「軽トラでとぶつかると、軽トラが全損する」

「クマは頑丈。軽トラでドンとぶつかると、軽トラの方が全損するんです」と、1・2件目の現場捜索に参加した猟友会メンバーの佐藤浩人さんは語る。「JRにぶつかって事故ったクマを捕まえたことがあるんですけど、列車に飛ばされても死んでなかった」

戸沢村役場でも調査を進めると、興味深い情報が得られた。「事件の前か後かは不明ですが、村内の角川地区で、犬がクマを連れて来て山に戻らなくなってしまい、ある農家にしばらく居ついていたことがあるようです」と総務課危機管理室の小林直樹室長は語った。しかし「その家から事件現場までは10km程度離れていて、山系も違う集落なので、事件との関連性については疑問が残る」という。

結局、加害グマがかつて村で飼育されていたという説の真偽は確定できなかった。しかし現地取材を通じて明らかになったのは、今なお人の暮らしの近くでクマと共存する状況と、人間の領域とクマの領域が交差したときに事故が起こりうるという現実だ。「高齢化、過疎化、薪から化石燃料への変化で山林が荒廃し、人里と山の境界が曖昧になっていることが、クマが人里まで降りて来る理由の一つ」と小林さんは指摘している。

（「文春オンライン」編集部／Webオリジナル（外部転載））