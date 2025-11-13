「ホワイトロリータ」を食べた時のような“あの味”を楽しめる！ブルボン「ホワイトロリータドリンク缶１８０」

ブルボンは、ロングセラー商品「ホワイトロリータ」の味わいをイメージした缶飲料「ホワイトロリータドリンク缶１８０」を2026年3月24日(火)に全国発売します。

また同日、「ルマンドココアドリンク缶１８０」もリニューアルして登場します。

ブルボン「ホワイトロリータドリンク缶１８０」

発売日：2026年3月24日(火) 全国発売(予定)

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：180g

価格：オープンプライス

賞味期限：13カ月

ブルボンのロングセラー商品「ホワイトロリータ」と「ルマンド」が、手軽に楽しめるドリンクになって登場！

2025年に発売60周年を迎えた「ホワイトロリータ」の味わいをイメージした新商品です。

1965年に発売されたロングセラー商品「ホワイトロリータ」の味わいをイメージした、アイス専用の缶飲料です。

ミルク風味のまろやかなやさしい甘さが楽しめます☆

ミルクのまろやかな味わいの奥に、クッキーの香ばしさをまとったような風味が広がり、まるで「ホワイトロリータ」を食べた時のような“あの味”を楽しめます。

見た目も「ホワイトロリータ」を想起させる特徴的なデザインです。

お菓子がそのままドリンクになったような、不思議な感覚が楽しめる缶飲料！

ブルボンから発売される「ホワイトロリータドリンク缶１８０」の紹介でした。

