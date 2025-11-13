ドイツで極右政党「AfD（ドイツのための選択肢）」が躍進する背景には、移民・難民問題への複雑な感情がある。ドイツ出身の文筆家・マライ・メントラインさんと東京女子大学教授でドイツ・ヨーロッパ近現代史を研究する柳原伸洋さんが、文藝春秋PLUSの番組「+RONTEN」でドイツの現状を語り合った。（全2回の1回目／続きを読む）

“リベラル”が難民問題を考え直す理由

「それまでリベラルな考えで、みんなが平等に共生をしていかないとダメだと言ってたのが、例えば自分の子どもの学校のグラウンドとか体育館が難民の人たちの滞留場になる。すると子どもたちは体育ができない。

そういう身近な、自分たちへの不利益のようなことが出てきた時に、やっぱり難民は受け入れてどうなのかみたいな問題にはなる」



柳原伸洋さん

柳原さんは現在のドイツ社会をこう分析する。

マライさんは「イスラムなど宗教等の問題を全面に押し出して、差別を助長しようとするのが、AfDの戦略ではある」と指摘しつつ、問題の複雑さを語る。AfDは「ヨーロッパ的価値にイスラムはないんだ」と主張して支持を集めようとするが、実際の問題はより構造的だという。

移民にはドイツ語教育がなされなかった

ドイツの移民受け入れは戦後復興期の1950年代に始まった。最初はイタリア、ギリシャ、スペインから労働者を受け入れ、最後にトルコ人が加わった。

「トルコ政府が依頼して、余っている労働者を受け入れませんかということで、ドイツも確かに必要だから受け入れたんですね。だけどその時は数年限定だった」

マライさんが説明するように、当初は「ガストアルバイター（ゲストの労働者）」として一時的な受け入れだったが、優秀な働きぶりから契約が延長され、家族の呼び寄せも認められ、結果的に定住が進んだ。

しかし問題も生じた。労働者に対するドイツ語教育や文化的講座は「どうせ帰るし、まあいらないよね」として提供されなかった。その結果、家庭ではドイツ語を使わず、子どもたちもドイツ語を覚えないまま小学校に上がることになった。

無視による「平行社会」の形成

「それで平行社会ができたんですね。トルコの文化のままで暮らせるようなコミュニティが出来上がってしまって、ドイツ人は、そこにはノータッチでドイツ人同士だけで暮らしてるみたいな」

マライさんはこの「平行社会」の問題を指摘する。より深刻なのは、そこで起きる問題に対する当時の対応だった。

「リベラル派は『多様性や共生はうまくいく』という理想を掲げていたため、移民を招いて起こる問題は、都合の悪いものでした。そのため、問題を直視せずに無視してしまった」

この「無視」が問題を放置し、2000年代になってようやくドイツ政府は「ドイツって移民国家でしたよね」と認めることになった。

2000年代に始まった「統合コース」の限界

2000年代から始まった「統合コース」（移民向けのドイツ語講座・文化講座）について、柳原さんは「どうしても場当たり的な面はすごくある」と評価する。

より構造的な問題として、柳原さんはドイツ社会の「階層化」を挙げる。

「階級じゃなくて階層化というか、職業の集団があったら、その集団の中はすごく平等というか平準化されているんですけども、一個違うところに行ったらまた違う世界がある」

ミュンヘンを例に、「街中は簡単に言ってしまえば、白人ばかりなんですよ。郊外鉄道で終着駅とか、地下鉄の終着駅とかに行くと移民街が急に広がる」と説明する。

「住み分け、みたいなものが上手い。（他の階層を）見えなくしてしまう」

「学校の成績トップ10に難民の子どもがかなりいる」

統合コースによって新たな問題も浮上している。柳原さんは驚くべき事実を明かす。

「移民や難民の人たちについて、貧しいとか教育をあまり受けられていないイメージがあるかもしれません。でも、ミュンヘン市内に関しては、めちゃくちゃ勉強できるんですよ。子どもたちがみんなものすごい」

「学校の成績トップ10くらいに難民の子どもがかなり入っている。つまり今まで見えなくしてたものが、教育によって自分たちの階層の中に一気に入ってきた。その時に若者たちは、自分の未来の就職とか職業でこの人たちと戦わないとダメなのかと思う」

それまで「見えない」存在だった移民・難民の子どもたちが、教育を通じて同じ土俵に立つようになったことで、ドイツの若者たちは新たな不安を抱えている。「若者にとっての大きな不安」と柳原さんは指摘する。

統合政策の実行が、皮肉にも新たな対立を生む構造--ドイツが直面するこのジレンマは、今後の移民・難民問題を考える上で重要な示唆を含んでいる。

