プロ野球・阪神の近本光司選手がFA権を行使せずに残留。12日に自身のInstagramで思いを明かしました。

近本選手は2018年に大阪ガスからドラフト1位で入団すると、1年目に159安打でセ・リーグの新人選手シーズン最多安打を記録。これまでに最多安打を1度、盗塁王を6度、ベストナインを4度、ゴールデングラブ賞を5度獲得しました。FA権行使の申請期限である11日当日に残留を決断しました。

翌12日にInstagramを更新し思いを語った近本選手。「自分の意思で自分の人生を決めました。甲子園での大歓声の中でプレーすることが、僕をここまで成長させてくれました。これからも近本らしく、色んなことにチャレンジして、楽しんで活動していきますので、暖かく見守ってください」とコメント。11月9日が31歳の誕生日となる近本選手はバースデーケーキを持って写真に写りました。プレートには阪神のマスコットキャラクターであるトラッキーのイラストが描かれていました。