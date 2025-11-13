サッカー日本代表の森保一監督が13日、翌日のガーナ戦に向け前日記者会見に臨み、ケガで辞退したゴールキーパーの鈴木彩艶選手についてコメントしました。

パルマに所属する鈴木選手は日本時間9日に行われたACミラン戦に先発出場。試合途中に相手選手と接触し、一時プレーを中断して治療する一幕がありました。

その後日本サッカー協会からガーナ戦(14日)とボリビア戦(18日)の不参加が発表されました。

森保監督は鈴木選手について「彩艶のケガはチームにとっても選手本人にとっても、とても痛いケガだったと思います。まずは本人が焦らずプレーできる状態に、確実に回復してくれることを切に願っています」とコメントしました。

今回招集された日本代表のゴールキーパーはA代表1試合出場の早川友基選手、A代表で出場のない野澤大志ブランドン選手、初招集の小久保玲央ブライアン選手の3名。「キーパーの経験値としては、キャップ数を見たときに高いとは言えませんが、経験値は積み上げていくしかないので、これから経験が浅い選手には経験をより積み上げていけるように、我々も競争は常に見ていますので、所属チームのプレーからチャレンジしてもらいたい」と期待を促しました。

ガーナ戦のスタメンについては「まだ確定ではないが、10月14日のブラジル戦のメンバーを中心に考えていきたい。ブラジル戦のメンバーから必然的に1人変わりますし、そこから何人変わるかは今日しっかり考えて明日スタメンを決めたいと思います」と語り、キーパーについては「まずは早川がファーストチョイスかなと思います」とコメントしました。