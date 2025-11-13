ＴＢＳの近藤夏子（かこ）アナウンサーが１３日、ＴＢＳラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜、前１１・００）に出演し、第１子妊娠を報告した。

冒頭に近藤アナは「現在妊娠中でございまして」とし、番組について「今週、来週をもって１回お休みに入らせていただきます」と報告。２６日から産休に入るといい、出産予定日は「来年の１月末」と明かした。

番組のパーソナリティーであるジェーン・スーは「今ね、すごいのよ、もうね、おなかが」と近藤アナのおなかの膨らみ具合を説明。ＳＮＳでの写真にも触れ「（膨らみが）分かんないようになってるなと思ってたけどもう無理だね」と続けた。近藤アナも「そうそう、急に出てきましたよね」と返し「本当にものすごいスピードでおなかが大きくなって。急成長しております」とこれから生まれるわが子の成長に感心しきりだった。

また産休にあたり、正月は毎度「ニューイヤー駅伝」実況を務めていたことから「入社して初めて休みのお正月です」とも説明。「クリスマスとかも全部ゆっくり。おなかも大きいし、温かく過ごしたい」と話した。

近藤アナは、昨年１０月に「大学の同い年の同級生」と結婚したことを発表していた。