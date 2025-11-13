現在、国際的に大問題になっている太子集団（プリンス・グループ）という中国系の大財閥をご存じだろうか。カンボジアは2010年代に入ってから中国人の進出が激しく、外部の目には国がなかば乗っ取られているようにさえ見えるのだが、そんな「中国による国家乗っ取り」を象徴する存在が太子集団だ。

【画像】カンボジアを「国ごと乗っ取ろうとした」中華詐欺グループの経営者・陳志（38）。一見してわかるようにまだ若い。

彼らはわずか10年前にカンボジアに登場した不動産コングロマリットで、いまや「カンボジアでは5本の指に入る大企業」（現地在住者）。事実、銀行、高級ホテル、カジノ、航空会社、ショッピングモール、ビール酒造、在住中国人向けフードデリバリーアプリ……と、傘下の企業も含めるとその業務内容は多岐に及ぶ。



カンボジア南部のリゾート地シアヌークビルにある太子集団傘下企業の豪華ホテル内部のカジノ。体育館並みの敷地の壁片面を占める巨大水槽と、ゴージャスな設備のなか、ガラの悪そうな中国人男性たちが賭博に興じていた。筆者撮影。

経営者は福建省連江県出身の陳(チェン)志(ヂー)（ヴィンセント・チェン）という38歳の青年だ。カンボジア国籍の中国人（バヌアツ、キプロスなど他にも複数国の国籍を保有）で、同国の独裁者フン・セン上院議長や、その息子のフン・マネット現首相の顧問。さらにカンボジア王国の公爵位を得ているというVIPである。

かねてより陳志については、サメをペットにしていたりプライベート・ジェットやピカソの絵画を保有していたりと、漫画に出てくる大富豪さながらの暮らしが伝えられてきた。だが、若くしての成功の理由と資金源はながらく謎であった──。ところが、今年10月から「答え合わせ」が進んでいる。

東南アジア各国で“特殊詐欺拠点”を運営

10月16日、アメリカ財務省は「プリンス・グループ国際犯罪組織」に関連する幹部および団体ら146人を対象とした在米資産凍結などの制裁と、12万7271BTC（ビットコイン。約2兆1600億円相当）という巨額の資産の没収を発表した。制裁の理由は、近ごろ日本でも深刻化している特殊詐欺拠点をすくなくとも10か所運営していたことと、その拠点内での奴隷的強制労働・拷問・殺人、さらにマネーロンダリングである。

特殊詐欺拠点の中国語での通称は「園区(ユエンチュイ)」（詐欺パーク）。ミャンマーやカンボジアなどの東南アジア各国に建設された中国系工業団地内に、数十もの詐欺グループを入居させて、ロマンス詐欺や投資詐欺、オンラインカジノ詐欺などをおこなわせる中華暗黒世界の裏ビジネスである。今年に入り、そこで働く日本人の逮捕もしばしば報じられている。

「太子集団が園区経営に手を染めていることは、制裁以前からカンボジアでは暗黙の了解でした。詐欺や施設運営のノウハウを教えるなどして影響下にある園区は、10か所どころか数十か所はあるでしょう。表向きは太子集団と関係がない園区の従業員たちが、なぜか同社のキーカードを持って『職場』に出入りしている映像も見たことがあります」

現地在住の日本人の一人はそう話す。米財務省の発表では、2024年だけで少なくとも100億ドルが東南アジア拠点の詐欺組織によって失われ、太子集団系の園区によるものがそのうち相当な割合を占めるという。

アメリカの動きに関連して、イギリス・シンガポール・台湾・香港・韓国などの各政府も金融制裁や強制捜査がおこなわれている。なかでも台湾では、同国内に9社ある関連企業の多くがマネロン容疑で家宅捜索を受け25人が逮捕、不動産や高級車（ロールスロイス、フェラーリ、ランボルギーニほか）・銀行口座など総額45億台湾ドル（約249億円）が押収された。

太子集団は中国系の企業だが、中華暗黒世界における中台双方の黒(ヘイ)社(シャー)会(フィ)（反社業界）は密接に連携している。カンボジアの中華系裏社会は台湾マフィアも古くから勢力を築いてきた。これらの事実が垣間見える数字だ。

陳志はいったい何者なのか？

太子集団の代表・陳志の正体は諸説ある。現地語ができないにもかかわらずカンボジアで28歳で起業、わずか10年で詐欺園区と不動産コングロマリットの王者になるのは、普通の人間ではまず無理だ。現地在住の日本人によると、太子集団は10年前に創業された当初から巨大な存在で、不動産投資をがんがんおこなっていた。創業資金は大きな謎だったという。

では、陳志は何者で、太子集団はいかなる組織なのか？ 海外の中華圏のネット情報では、陳志が「習近平の隠し子」であるといった根拠不明の情報（習近平は過去、陳志の故郷の福建省に長く勤務している）もかなり広まっている。

陳志と習近平ファミリーの関係については、もうすこし具体的な話もある。10月22日、カナダ在住の中国人ジャーナリストの盛雪(シェンシュエ)がXで明かした説だ。

すなわち、陳志は広東省党委員会書記である黄(ホワン)坤(クン)明(ミン)（習近平の元部下で福建省出身の大物の1人）の妻の姉の息子で、習近平の姉の斉(チィ)橋(チャオ)橋(チャオ)や、習派の福建グループの高官の資産管理とマネロンを担当しているという話である。盛雪によると、陳志は斉橋橋の手配によって、中国公安部や外交部、さらに深圳にある習家の拠点である「深圳迎賓館」に直接アクセスできる立場なのだという。

ただ、筆者が直接面識がある盛雪本人に電話で当該ポストの事情を尋ねたところ、中国国内のある信頼できる情報源の話であるといい、ウラは取れていない模様だ。興味深い情報、という範囲にとどまる話だろう。

もっと確度が高いのは、カンボジアの大臣と直接アクセスできる立場の人物から、私が今年5月に現地で取材した話だ。彼は同国の某大臣から太子集団は人民解放軍のフロント企業であると直接教えられている。

すなわち、陳志は人民解放軍の汚職マネーの資産管理と資金洗浄をやっていたというわけだ。ちなみに人民解放軍は、今年に入り党中央軍事委員会の何衛東副主席ら軍高官9人が汚職で粛清されるなど、腐敗が極めて深刻である。

カンボジア在住の別の中国人ジャーナリストに尋ねてみても、太子集団が中国本国のいずれかの特権層（革命幹部の子弟である紅二代(ホンアルダイ)や軍部など）と結びついていることは、現地の中国人の間ではなかば常識だという。

「人民解放軍」や「習派の福建グループ」と具体名を挙げて言い切れるかは別として、太子集団が中国の体制内の誰かのカネをベースとして発足し、詐欺園区とマネロンによってそのカネを増やしてきたことはおそらく間違いない。

中国政府が沈黙をつらぬく背景

ちなみに香港メディア『香港01』ほかによると、今回のアメリカの制裁で没収された太子集団の巨額のビットコインとほぼ同額が、5年前の2020年12月にハッカーによって陳志個人の口座から盗まれていたという。通常、金銭目的のハッカーは奪ったビットコインをすぐに別の口座に動かすが、この事件の実行者は奪ったカネをほぼ動かしていない（1度だけアドレスが動き、「米国政府保有」に変わったという）。

すなわち、アメリカ政府はおそらくホワイトハッカーのハッキングを用いて陳志のビットコインを奪い、今回の財務省報告書でその資金を「没収」したと発表したとみられる。アメリカがここまで過激な手段を辞さないのも、中国との水面下での戦いや駆け引きの結果。政治的な事情を勘ぐりたくなるところだ。

ちなみに中国政府は自国にかかわる事柄にもかかわらず、太子集団に対する国際制裁について、これまでほぼ声明を出していない。ヘタに言及して墓穴を掘ることを恐れているのかもしれない。

実は日本にも関連会社が…

ほか、米財務省は同じレポートのなかで、カンボジアにある中国系の金融企業・匯旺（フイワン）も名指しで制裁対象に加え、米国の金融システムとの切り離しを発表している。同社は北朝鮮のサイバー窃盗や仮想通貨投資詐欺の資金洗浄をおこなっていたとされ、2021年8月から今年1月までに40億ドル以上のマネロン（うち約3700万ドルは北朝鮮がらみ）を手がけたと指摘されている。

この匯旺も、カンボジア本国ではQRコード決済やATMを展開している巨大な中華系金融企業だ。ロイターによれば、フン・マネット首相のいとこが同社の取締役に加わっていたとされ、太子集団と同じくカンボジア政府の支配層とはズブズブ。太子集団と合わせて、カンボジアの「国家乗っ取り」をおこないかけていた謎の中華系企業と考えていい。

太子集団や匯旺は、それぞれ日本国内にも関連会社や事業所が確認されている。日本人の協力者がいる可能性は高い。だが、台湾や韓国など近隣諸国で捜査網が敷かれるなかで、日本の警察当局は現時点で彼らに対して「無風」だ。

特殊詐欺拠点で働く日本人が続々と現地で逮捕・拘束されるなかで、大きなキーのひとつが、太子集団や匯旺といった詐欺マネーを扱う在カンボジア中国系企業であるのは間違いないはずだが……？ 捜査の開始を祈りたいところではある。

（安田 峰俊）