フリーアナウンサーの市野瀬瞳さんが、自身のXを更新。ウイスキー検定2級を取得したことを報告しました。

【写真を見る】【 市野瀬瞳 】 ウイスキー検定2級を取得 「また一つ資格が増えた」





市野瀬さんは、「また一つ資格が増えた」と語り、認定書を掲げた自身の写真を投稿。そして、「以下、ただの呑兵衛と思われたくなくて取得した資格w」と綴り、「ワインエキスパート」「WSET level3」「ナパヴァレーワインエキスパート」 「ドイツワインケナー」 「日本ワインアドバイザー」 「sakediploma」 「唎酒師」 「日本ビール検定2級」 「テキーラマエストロ」と、今まで取得したお酒関連の資格を記載しました。







続けて、「んで今回の、ウイスキー検定2級」 「おかげで友達減。」と、投稿。

他にも市野瀬さんは、「J.S.Aワイン検定認定講師」を取得しており、「ウイスキー検定2級」の取得で、お酒関連の資格取得は11個目になります。









市野瀬さんは、「友達が減ったのは、良くも悪くも酒類に関して詳しくなりすぎて一緒に飲んでいても知らないうちにウンチク等を話してしまうゆえ、めんどくさいウザい煩い奴と思われ、飲み会の席に誘われなくなったからです。」と、友達が減った理由述べ、「べつにいいんです、独り酒が好きなので」と自身の志向を明かしています。



【担当：芸能情報ステーション】