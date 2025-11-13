杉山匠海が貫禄の演技で初の西日本制覇！2位は全日本でのリベンジ誓う中村俊介、3位に片伊勢武アミン【西日本選手権・シニア男子】

11月1日から3日に行われたフィギュアスケート・西日本選手権。

男子は杉山匠海、女子は三宅咲綺、アイスダンスは櫛田育良・島田高志郎組が優勝した。

この大会を勝ち抜いた選手達が12月19日から東京・代々木第一体育館で開催される全日本選手権へ出場することができる。

今回はその切符を手にしたシニア男子の選手を紹介していく。

初優勝の杉山匠海が6度目の全日本へ

男子は、シードの壷井達也とGPシリーズのため出場を免除されている山本草太、友野一希、垣内珀琉に加えて、今大会上位8名が全日本へ進出した。

優勝は、杉山匠海。

中四国九州ブロックで3連覇を達成し、迎えた今大会。

ショートではジャンプにミスはあったものの、持ち味の表現力と3つのスピンでは最高評価のレベル4を獲得。ブロックから5点以上スコアを伸ばし、3位で折り返した。

今大会へ向けて強化してきたというフリー。

ジャンプにミスが出るも、冒頭トリプルアクセルのコンビネーションジャンプを決めて演技をまとめた。「あまり緊張せずに演技できた」と話すように、楽しんで滑り切った杉山は初めて西日本を制覇した。

6年連続の全日本へ向けては、「ノーミスの演技を披露して220点を目指したい」と闘志を燃やす。

全日本でリベンジへ、中村俊介が2位

2位は中村俊介。

ショートは大人の表現が光る『Yesterday』。冒頭トリプルアクセルを高い出来栄え点で成功させ会場を盛り上げた。

迎えたフリー。4回転トーループで転倒してしまったが、トリプルアクセル2本を着氷させた。

今季ここまで思うような演技ができていなかったという中村。

「少しずつ調子が戻ってきた。今季苦しいけれど徐々に上げてこられているので、全日本で屈辱を晴らしたい」

中村は4年前のオリンピックシーズンにショート落ちを経験。そのリベンジへ、初の後半グループでの大舞台に挑む。

3位片伊勢武アミンが5度目の全日本

3位は片伊勢武アミン。

ショートではジャンプにミスがあり、悔しさから涙を流す姿も見られた。それでも近畿ブロックから点数を伸ばし首位に立った。

続くフリーで披露したのは、映画『レ・ミゼラブル』の新プログラム。ノーミスとはならなかったものの、伸びやかなイーグルなど気品あふれる滑りで観客を魅了し、会場を柔らかな空気に包みこんだ。

大学4年生で迎える5度目の全日本。「1年に1度の晴れ舞台なのでベストな演技をして笑顔で終わりたい」と意気込む。

フリーのみ3位で健闘！門脇慧丞が4位

4位に門脇慧丞。

大学を卒業し、迎えた今季は全日本出場を大きな目標に掲げていた。フリーでは7つのジャンプをなんとか着氷させ、気迫の滑りでフィニッシュ。

フリーのみで3位と健闘し、2度目の全日本への切符を勝ち取った。

「オリンピックシーズンの全日本の雰囲気を味わえるので、貴重な経験になったらいいなと思う」

こう話す門脇、4年に1度の特別な舞台へと臨む。

緊張乗り越え全日本決めた森本涼雅が5位

5位は森本涼雅。

昨季までジュニアとして全日本への推薦出場を目指していた森本。あと一歩のところで届かず、迎えたシニア1年目の今季。

「今までで一番というくらい緊張した」と振り返ったフリーでは、『ピアノ協奏曲 第2番』を力強く滑り切った。

念願の全日本出場を決めた森本。憧れの舞台では感謝の気持ちを込めたいと語った。

念願の初全日本、朝賀俊太朗が6位

6位に朝賀俊太朗。

去年の全日本ジュニアで会心の演技を披露した朝賀は、5位となり念願の全日本へ初出場を果たした。

シニアデビューの今季となったが、全日本への第一歩となる近畿ブロック直前の9月3日にハプニングが起きてしまう。左足のじん帯を損傷し、修復手術を受けたという。

そんな中でも、「今できる最大の演技ができた」と話した朝賀。ケガの影響で練習が積めていなかった中でも、フリーで『トゥーランドット』を持ち味の情熱的な表現力で魅せた。

2年連続の夢舞台では、「大技投入も目指したい」と力強く語った。

“最後の”大舞台へ、7位に木科雄登

7位は木科雄登。

大学院2年生の今季、ラストイヤーと公言している木科。

フリーでは後半のジャンプが崩れてしまったが、高さとキレのある冒頭トリプルアクセルを華麗に決めるなど、気迫の滑りを見せた。

「この2年間アイスショーにたくさん出演するなど、自分のやりたいことできた」

大学院に通いながらスケートに打ち込んだここまでをこう振り返った木科。10年連続10回目の出場は、男子シングルの中で友野一希に次ぐ回数を誇る。

「一緒に頑張ってきた仲間たちが五輪を懸けて戦う瞬間を見届けられることが、一生忘れられない試合になると思うし、自分も見てくれた人の心に残る演技がしたい」

19年間のスケート人生、最後の大舞台。木科の滑りから目が離せない。

最後の切符をつかんだのは松岡隼矢

8位となり最後のチャンスをつかんだのが、松岡隼矢。

松岡もまた、今季が“ラストイヤー”だという。

今大会が行われた木下カンセーアイスアリーナは、去年行われたサマーカップで会心の演技を披露したイメージの良い会場。“その自分を超えられるように”と挑んだという。

フリーでは、去年の全日本で滑ることのできなかった『ノートルダム・ド・パリ』を披露。ともに中四国ブロックで切磋琢磨してきた門脇から力をもらい、最後の切符をつかんだ。

「少しでも上の選手と張り合えるように」と、最後の全日本ではフリーで4回転トーループを組み込みたいと闘志を燃やす。

【シニア男子】

1位 杉山 匠海（岡山大学）203.67点

2位 中村 俊介（木下アカデミー）202.27点

3位 片伊勢 武 アミン（関西大学）200.76点

4位 門脇 慧丞（倉敷FSC）186.87点

5位 森本 涼雅（同志社大学）180.65点

6位 朝賀 俊太朗（関西大学）176.65点

7位 木科 雄登（関西大学）176.39点

8位 松岡 隼矢（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）167.85点