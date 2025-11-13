11月11日、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博がアメーバオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの約9年前の再現写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】寄り添う親子3SHOTなども公開

8日に更新したブログで、家族での温泉旅行を報告していた東。今回の投稿では、「温泉の続き」「館山の“渚の駅”ってところでランチ」「この写メ うた様がまだ1歳過ぎた頃かな」と長女が幼い頃に撮影されたという親子ショットを公開。

続けて、「全く同じ場所で同じポーズ」「10歳！」「いい写真ね」と成長した長女との再現写真も披露。同じ構図で撮られた2枚には、時の流れと家族の絆が感じられる。

その後も、「みんなで館山の別荘へ」と綴り、「ちょこんと座る もか様が可愛い過ぎる」「ハンモックで遊ぶ」と、次女が階段にちょこんと座るショットや、ハンモックで遊ぶ姿などを公開。

最後には、次女を抱っこしながら海を眺める東をバックハグする長女の微笑ましい後ろ姿と共に、「もか様と海を眺めてると くっついてくる うた様」「たまりませんなぁ うひょひょ〜」と娘たちにメロメロな様子で、ブログを締めくくった。

この投稿に対して、ファンからは、「東さんもお若いっ」「同じ場所で同じ写真、いいですね」「温泉でも別荘でも幸せなひととき」「心も体も充電」「全部愛が詰まってて素敵な写真」「羨ましいくらい素敵な親子関係」「素敵親子！！」「3人の後ろ姿…美しくて泣ける！！！」など温かいメッセージが相次いでいる。

東と安めぐみは、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。