義両親との同居で義妹ストレス爆発！夫は理解せず、ママたちの意見は？【ママリ】

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

質問です！できるだけ多くの方にお答えしてほしいです！

お返事してくださったコメント、そのまま夫に見せようと思ってます！



私は夫と義両親と同居中の嫁の立場です。

家は結婚したあと、義両親と私たち夫婦が一緒に建てたお家になります！

そして結婚していて子どももいて、核家族してる義妹もいます。

今3人目を産んで育休中なのですが… 出典：

結婚後、義両親とNさん夫婦が一緒に建てた家で義両親と同居するNさん家族。Nさんには子どもが3人いるようですね。

・平日ほぼ毎日のようにうちへ来てその日の自分の家の夜ご飯を作って帰る。たまに使いかけの食材置いて帰ったり、この前は冷凍ご飯置いて帰ってました。（電気代は私たち夫婦持ちです）



・義妹の旦那さんが仕事だと子ども3人連れて1日うちで過ごすことが多い。連絡なし。義両親とはやりとりして決めてるようですが私には基本何も連絡ありません。（私にも1歳の子がいてアポ無しは正直困るし嫌だし、義両親に来てもらって家でみてよと思うタイプです）



・うちの家の鍵を持っている。義両親が家にいなくて私が子どもと家にいる時、私がいると分かっていてもチャイムを押さずにガチャガチャ開けて勝手に入ってくる。（これも今から行きますとかっていう連絡は全くないです。そしていくら実家とはいえ、嫁が住んでる時点でもう少し気を遣わないのかなと不思議でなりません。）



とりあえずこの３つの点、私の常識的には無しで、とても嫌でやめて欲しいので、義妹にやめて欲しい旨を伝えようと思っていると夫に伝えたところ、私の常識に当てはまらないだけで世間的には別にそこまでなのでは、というお言葉を貰いましたので、皆さんのご意見を聞かせて欲しいです！



私はすごくストレスに感じるので即刻やめて欲しいですけどね。

Nさんが不満を感じているのは、義妹の行動についてです。義妹は、かつて実家があった場所に新しく建てられたNさん夫婦と義両親の新居に、ほぼ毎日のようにやって来るのだそう。



晩ご飯を作りに来たり、遊びに来たり…。義両親とは事前に連絡を取り合っているようですが、Nさんには何の連絡もなく突然訪れるため、その無断訪問に強いストレスを感じているといいます。



ところが、夫は気に留める様子もなく、むしろNさんが神経質すぎるのではという反応。そんな夫の態度にもNさんはモヤモヤし、ますます不満を募らせているようです。



このようなNさんの悩みに対して、ママリユーザーたちからはどのような意見が寄せられたのでしょうか。

私も無理です…など共感の声やアドバイスなどいろいろな意見が

義実家を自分の家のように利用する義妹の行動に腹を立てているNさん。夫からの共感が得られず、いろいろな人の声を聞いてみることにしました。



ママリユーザーからはいろいろな意見が届いていますよ。

私はすごく嫌です😅

旦那さんに相談して、同居解消したいくらい嫌です… 出典：

全部ありえないです！超ストレス！

逆の立場で考えてみて？

旦那さん絶対無理だよーーー！？

同居解消して、義妹家族と交代したいですね。

自分たちが建てた家に勝手に入ってくるなんてストレスしかない、同居を解消するくらい嫌だ、という意見です。Nさんの家は、もともとあった義両親や夫・義妹の家ではなく、すでに新築を建てていますからね。確かに嫌な気持ちになりますよね。

正直言って、実の親や妹でも常識的に考えてありえないだろ…と思いました。



家族であっても、夫や妻がいたらもう別家庭です。

いくら実親がいて鍵を持っていたとしても、実家のように上がりこむのはご法度かと。

配慮が足りないどころではなく、人としてそもそも常識がなさすぎです。 出典：

実の親や兄弟姉妹でも、毎日アポなしで来訪されるのはストレスですよね。こうした気持ちにぜひNさんの夫も気づいてほしいところです。

いくら自分の親だからといってNさんが結婚して義両親と建てた家ならば実家ではないですよね！！旦那さんの常識のほうがおかしいですよ😅

私は義両親と同居するなら離婚レベルで嫌なのにそれに加えて義妹が毎日のようにくるってストレス半端ないです😖

なぜ自分の家でご飯作らないんですか？？

義家族みんなおかしいです😩

Nさんの常識が世間一般的です！

たくさんコメント見てもらって旦那さんに自分がおかしいんだってこと気づかせてあげてください😂 出典：

Nさんのご主人にとっては、妹との関係性や実家での暮らし方が“当たり前”になっているため、義妹の行動に違和感を持てていないのかもしれません。



ですが、Nさんがママリユーザーから寄せられたたくさんの声を読んだうえで、ご主人にもそれを見せることができれば、少しずつ考え方が変わるきっかけになるかもしれません。



生まれ育った家庭の“当たり前”と、結婚相手の家庭の“当たり前”が似ていることもあれば、まったく違って驚くこともありますよね。お互いにどうしても受け入れられないことや、我慢することで心がしんどくなってしまうようなことについては、無理に合わせるのではなく、必要に応じて「適度な距離を取る」という選択も大切です。



義実家や義理の兄弟姉妹とは、できれば良い関係を築いていきたいもの。だからこそ、無理をせず、ちょうどいい距離感を保ちながら付き合っていくことが、家族円満のポイントなのかもしれませんね。

義妹の言動が迷惑。何でもマネしてイライラする

なんでも真似してくる義妹どう思いますか😅



義妹(夫の弟の嫁)が地味に真似ばかりしてきてモヤモヤしてます💭

私は20代後半で、義妹は20代半ば。

私の4歳下です。



たくさんある中の産婦人科も私と一緒のとこがいいと言ってきてわざわざ転院したり、結婚式場も同じとこがいいと言って全て同じとこでした😅

まぁそれは真似とは捉えてませんでしたが、最近は結構すごくて、、



私がクリアのスマホケースに子供たちの写真を小さく現像して中に挟めてたら、1.2ヶ月後には義妹も自分の子供の写真を同じように入れてました（笑）

これは流行りでもあるので何とも言えませんが、私がスマホケースをショルダーに変えるとやっぱり1.2ヶ月後には義妹もショルダータイプに（笑）

Mさんは「まるきり真似している！」と言い切れない細かい部分をマネしてくる義妹にちょっとモヤモヤしています。



明らかに…と分かる部分であれば「ちょっとやめて欲しいな」と言いやすいですが、「これは流行りだから…」と思う部分なので、Mさんは断言しきれずモヤッとしていますね。

九州住みなのですが、11月頃に私たち家族が関東旅行でディズニーランドに行くと、自分たちもディズニー行きたいと言い出したみたいで慌てて先週ディズニーに行ってました（笑）

LINEのアイコンも私が次男のハーフバースデーをお家スタジオで撮った写真にしてると、お家スタジオにしたグッズを貸してほしいと言ってきたので貸すと、同じような感じで撮ってLINEのアイコンにしていました（笑）

(義妹の子供は次男の2ヶ月後に生まれています)

そして私が同じようなアイコンが嫌だったこともあり、ディズニーランドで撮った子供たちの写真に変えると、先週義妹もディズニーランドの写真にアイコンが変わっていました🤦‍♀️



義妹とはそこまで仲良いわけではありません。

会っても大人しい性格なのかあんまり喋らないし、こっちが話題振っても小声で「はい☺️」と返事するくらいです😅

私たち家族に対抗意識があるのか、3人目の妊娠報告をした後も、義弟(夫の弟)を経由して毎週のように性別どっち？と聞いてきます💭それも嫌です（笑）



真似されるのが嫌なわけではなく、何でもかんでも同じになっていくのが私的に嫌で、私より若いから流行とかは義妹のが敏感だろうし、なぜ私の真似するんだろうとモヤモヤしてます💭



私の心が狭いのでしょうか？😅 出典：

憧れからなのか何なのか、義妹からマネをされているように思えるMさん。旅行先やSNSのアイコンまで似せてくるのは、何だか良い気持ちにはなりませんね。



とても仲が良く「私も同じようにしていい？」と直接聞かれるならまだ分かるのですが、そうでもないようでMさんもどうしていいか分からないようです。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな意見が寄せられたのでしょうか。

憧れなのかな？でもちょっと距離を置きたい…などさまざまな声が

Mさんのやったことを後から追うようにマネしてくる4歳下の義妹。そんな義妹の行動にモヤモヤしているMさんに、ママリユーザーからはさまざまな意見が寄せられました。

わ～うちかと思いました😂

2つ下ですが、何もかも真似されるとモヤモヤしますよね。直接「お兄ちゃん夫婦憧れるわ～💓」と昔から言われてるので本当に全部良く見えるみたいです。

私も結婚式場一緒にされた時はびっくりしました。旦那には愚痴りました。だってたくさんあるのになんでそこ？？って感じで。せっかく２人の場所なのに～1年に1回式場でディナーがあるのですが、そういうところも含めていいなぁと。一緒に行かないにしても会うし。せっかくの記念日～😭笑 出典：

実の妹が似た感じですが嫌です！4個下です！



子供の名前も一文字違いになれたりもされました。

実家関係が良くなく違うことでも揉めたので最近は関わっていません。

ストレスフリーですが、子供からはいとこで遊びたいと言われます🥲🥲 出典：

義妹に限らず、身内に「マネをする人」がいるというユーザーからの声です。実の妹ですら、何でも真似をされるといい気持ちにはならないのに、義妹であれば元は他人なので、ちょっと気持ちがざわざわしやすいですよね。

真似する人っていますよね💦

義妹さんはMさんのこと憧れてるんじゃないですかね?!

でも、そこまで真似されると嫌ですね😂 出典：

えーいやですね💦

私なら距離置きます💦 出典：

Mさんの義妹は、本当に心からMさんに憧れているからこその「マネ行動」なのかもしれませんが、自分が大事にしたいと思っている部分まで真似されると距離を置きたい気持ちになるのも分かりますね。



インフルエンサーや芸能人が表に出している部分のマネは、そもそも「そうしてほしいから」という相手の思惑があるのでしょうが、一般の生活において他の人にマネをされるのはスッキリしませんよね。相手に情報が伝わることでマネをされるのであれば、真似をする相手とはやはり距離を置くのが1番ストレスがなくなる方法なのかもしれませんね。

合鍵で勝手に家へ入る義母

義両親が近くに住んでいる事もあり何かあったらの為に合鍵を預けています。これを提案したのは義母です。



ただ最近家に帰ると冷蔵庫に買った覚えのないご飯や作り置きのご飯が入っていたりします。義母が合鍵を使って置いてくれているようで共働きの身としてはとてもありがたい事ですが、最近は家の家具も動かすようになりました。近所の人から譲り受けた棚や机も置いたりします。



そして昨日仕事帰りに家に入ろうと思ったら子どもが「ニャーニャー」と指を指すので急に何を言い出すかと思ってたらうちで室内で飼っている猫が何故か玄関の隣りの花壇にうずくまっていました。

その日もやはり義母が家に上がったようです。

さすがに家族のように大事にしてた猫が外に出たとなると旦那も黙ってはいられず義母に怒ってくれました。

勝手に入いらないよう言ってくれましたが合鍵は変わらず義母が持っています。なんだかモヤモヤは晴れません。 出典：

自分の留守中に勝手に冷蔵庫を開けられていたり、家具が増えたり移動していたりしたらモヤモヤしますよね。合鍵は念のために持っているだけのはずが、義母の自由に使われているというのはモヤモヤを通り越し、イライラしてしまうのではないでしょうか。



勝手に入らないように夫が言ってくれたとのことですが、合鍵を持っている限り自由に入ることは可能な状態です。合鍵が本当に必要なのかどうか、夫婦で改めて話し合った方がいいのではないでしょうか。

義母の行動にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「鍵は返してもらった方がいい」というコメントがありました。

時間が経たないうちに、今回こういうことがあったので鍵は返してくださいと対応した方がいい気がします💦

合鍵渡しても特にお世話になったことがないなら尚更...

勝手なことばっかりして最早信用なくなりますよね😅 出典：

合鍵があってよかったと思うようなできごとがあれば別ですが、そうでなければわざわざ合鍵を渡す必要がなさそう。家が近所なら作り置きは仕事帰りにもらいに行けば住む話です。勝手に家に入られているかも…と疑心暗鬼になるぐらいなら鍵を返してもらった方がスッキリしそうですし、関係も良好でいられそうですよね。



他にも「家の鍵を預けるのは信用があってこそ」というコメントがありました。

うちは私がぎっくり腰になった事が2回ありたまたま小学生の長男が居てくれた時間帯だから良かったものの、登校後だと次男は鍵が開けられない為鍵を預けましたが勝手に入ることはありません。もし勝手に入ったとなれば信用信頼関係が崩れるので返してもらいます。



家の鍵を預けると言うのは信用信頼あってこそですし100歩譲って食べ物とかは許せたとしても大事な家族の猫ちゃんの件は許せないのでご主人に返してもらって来てもいいと思います。 出典：

合鍵を持つこと自体がダメなのではなく、その鍵を安易に使うことが信用ならないですよね。猫の件に関しても、大切な家族の一員の扱いに不満があるままなのは納得できないでしょう。



そもそも合鍵を持つことを提案してきたのが義母とのこと。もしかすると「息子の家」ぐらいにしか思っていないのかもしれませんが、もう家族を持った別の世帯ですから、最低限の配慮は必要です。鍵について夫も含めて相談した上で、双方納得できる落としどころが見つかるといいですね。

