中村里帆、2026年カレンダー発売　誕生花をテーマに撮り下ろし、東京で発売記念イベントも

「中村里帆2026カレンダー」（ハゴロモ）が11月22日（土）に発売される。

【写真】表紙には中村里帆とともに12か月分の誕生花バルーンが大集合

ファンション誌「Ray」レギュラーモデルとして活動し、2025年は舞台「フラガール -dance for smile-」、ドラマでは「御曹司に恋はムズすぎる」「彼女がそれも愛と呼ぶなら」で俳優としても一躍注目を集め、ブレイクが期待される俳優・中村里帆。

2026年カレンダーのテーマは「花」。各月に誕生花のバルーンアートと、その花言葉をイメージした衣装に身を包んだ中村里帆を撮り下ろし。仕様はA5サイズ・全26ページとなっている。

表紙には12か月分の誕生花バルーンが大集合。発売に先駆け「中村里帆2026カレンダー」の表紙画像も発表されている。

「中村里帆2026カレンダー」の発売を記念したイベントが11月23日にHMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース（東京・渋谷）にて開催。当日券は11月23日10:00より発売される。

また対象ショップ（Amazon）にて「中村里帆2026カレンダー」を予約すると、スマホケースにも入るミニカレンダーが1枚プレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）