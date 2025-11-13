中村里帆、2026年カレンダー発売 誕生花をテーマに撮り下ろし、東京で発売記念イベントも
「中村里帆2026カレンダー」（ハゴロモ）が11月22日（土）に発売される。
【写真】表紙には中村里帆とともに12か月分の誕生花バルーンが大集合
ファンション誌「Ray」レギュラーモデルとして活動し、2025年は舞台「フラガール -dance for smile-」、ドラマでは「御曹司に恋はムズすぎる」「彼女がそれも愛と呼ぶなら」で俳優としても一躍注目を集め、ブレイクが期待される俳優・中村里帆。
2026年カレンダーのテーマは「花」。各月に誕生花のバルーンアートと、その花言葉をイメージした衣装に身を包んだ中村里帆を撮り下ろし。仕様はA5サイズ・全26ページとなっている。
表紙には12か月分の誕生花バルーンが大集合。発売に先駆け「中村里帆2026カレンダー」の表紙画像も発表されている。
「中村里帆2026カレンダー」の発売を記念したイベントが11月23日にHMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース（東京・渋谷）にて開催。当日券は11月23日10:00より発売される。
また対象ショップ（Amazon）にて「中村里帆2026カレンダー」を予約すると、スマホケースにも入るミニカレンダーが1枚プレゼントされる。
（文＝リアルサウンド ブック編集部）