LINEヤフーは、「Yahoo!ショッピング」、「Yahoo!フリマ」、「Yahoo!オークション」、「Yahoo!トラベル」、「LINEギフト」の5サービスで「ブラックフライデー」を開催する。期間はサービスにより異なる。

Yahoo!ショッピング

「Yahoo!ショッピング」では、25日0時～30日23時59分まで、キャンペーンを実施する。期間中は、LINEアカウント連携で毎日5％やボーナスストアPlusで最大＋12％などの通常特典に加え、購入金額に応じて＋5％～＋8％が上乗せされ、条件を満たすと「誰でも最大25％」のPayPayポイント還元が受けられる。

また、ダイソンのドライヤーやタイガー魔法瓶の炊飯器など、家電や食品・日用品を中心に50％オフとなる商品が登場するほか、3万円以上の購入で使える1500円オフクーポンなども配布される。

Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション

「Yahoo!フリマ」では、11月25日12時～12月1日11時59分まで、エンタメ関連商品が最大50％オフになるクーポンを計6枚配布する。おもちゃ、フィギュア、トレーディングカードなどのカテゴリが対象。また、公式Xアカウントのフォロー＆リポストで抽選で10人に最大10万円相当のPayPayポイントが当たるキャンペーンも実施する。

クーポン獲得期間は、11月21日12時～12月1日11時59分まで。

「Yahoo!オークション」では、26日0時～28日23時59分の3日間、落札額からその場で値引きされるクーポンを配布する。特典内容は、10万円以上の落札で使える1万円オフクーポンと、5万円以上で使える5000円オフクーポンの2種類が用意される。

Yahoo!トラベル・LINEギフト

「Yahoo!トラベル」は、11月20日12時～12月4日11時59分まで実施。宿泊と航空券がセットになった「ヤフーパック」でセールを行うほか、JAL／ANA利用時に最大3万8000円割引となるクーポンを配布する。また、ヤフーパックの旅行代金に対してPayPayポイントを＋5％付与するキャンペーンも行う。

「LINEギフト」では、12月1日23時59分まで実施中。ブラックフライデー特集ページにアクセスした全ユーザーに10％オフクーポンを配布するほか、LINEギフト未利用者には20％オフのウェルカムクーポンを提供する。なお、クーポンの配布期間は12月1日10時59分までとなる。

また本日13日まで、和牛やうなぎなどの商品が最大50％オフになるクーポンも配布されている。