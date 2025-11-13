TWICE・SANA、“前髪あり”イメチェンした最新ビジュアルが話題「美し過ぎるよぉ〜」「天使です」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANA（サナ／28）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェンした“前髪あり”の最新ショットを公開した。
【写真】「あーまじでかわいい!!!」ファン絶賛のTWICE・SANA最新ビジュアル
ワールドツアー「TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR」のオーストラリア・メルボルン公演を終えたSANAは、「Melbourne」とつづりオフショットを投稿。妖艶な雰囲気漂う衣装をまとい、大人の雰囲気を漂わせつつ、どこか無邪気さも感じる姿を見せている。
ほかにも、美デコルテを大胆にみせ、太ももがあらわな舞台裏ショットも披露した。
SANAの洗練された空気と幼いかわいらしさが交錯する姿に、ファンからは「美し過ぎるよぉ〜」「前髪ちょーかわいいい」「天使です」「あーまじでかわいい!!!」などの反響が集まっている。
