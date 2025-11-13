「道路の穴をLINEで通報!?」国交省の画期的サービスに大反響【ママリ】

道路の状況をLINEで通報すると？国交省のサービスに24万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「そうなの？」と驚いたり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

ネルノダイスキ(@nerunodaisuki)さんによる有益な情報提供です。何気なく道を歩いていると「この道路の凹凸、ちょっと危険かも」「ヒビが割れていて自転車のタイヤがひっかかった」などの不具合に気づくことはありませんか？





ネルノダイスキさんは、ある日道路の穴に気づき、国交省のサービスを活用して通報してみたところ…？

国土交通省緊急ダイヤルのLINEで道端の穴ぼことかを通報して場所とか状況を説明すると修繕してくれると聞いて一ヶ月前くらいに通報して今日見に行ったらしっかりと穴ぼこが塞がれていて感動している。

今回、ネルノダイスキさんが見つけた道路の穴は、連絡から1か月ほどで修繕されたそう。連絡による修繕だったかどうかは定かではありませんが、このスピード感で対応してくれるとしたらうれしいですよね。



この投稿には「これはまじで有用なつぶやき」「正しい税金の使い道」といったリプライがついていました。交通量などによっては、小さな穴や亀裂でも大きな事故につながる心配があるため、対応が早いのはいいですよね。



道路の修繕は目立つ仕事ではないかもしれませんが、コツコツと安全を守ってくれる人たちがいることに感謝したいですね。困った時に役立つ、有益な投稿でした。

夢の中で「走っても全然前に進めない現象」解決する驚きのハックに10万いいね

フィンダーおじさん😹(@FinOji_ch)さんの投稿です。皆さんはどんな夢を見ていますか？走っても前に進めない夢をよく見るという、投稿者・フィンダーおじさん😹さん。Xでその夢についてつぶやいてみたところ、とある助言をもらい、実際に試してみたそう。



その結果はいかに？

走っても全然前に進めない夢をよく見るってツイートしたら「横っ飛びなら進みますよ」って教えてもらったから今回試したら横っ飛びなら進めてワロタ

走っているのに進まないというのは、夢の中とはいえもどかしいですよね。そんな時、フォロワーさんが教えてくれたのが「横っ飛びなら進む」という裏技。「そんなことある？」とちょっと疑いたくなるようなハックですが、フィンダーおじさん😹さんは実際に進めたというから驚きです。



この投稿に「俺も横向きにウニョウニョする」や「今度やってみよ」など好奇心に満ちたリプライがついていました。夢の中でこのハックを思い出すのもまた難しそうですが、もしも気づいたら忘れずに試してみたくなる、そんなエピソードでしたね。

公式が警鐘、テフロンフライパンを救う「2分間」に8千超いいね

和平フレイズ【公式】🍳🥘(@waheifreiz)さんの投稿です。調理した料理がスルッとはがれるテフロンフライパンは、非常に便利ですよね。家庭で使っているという人も、少なくないのではないでしょうか。



ただ、フライパンを使った後についやってしまう「ある行為」が、実はテフロンフライパンの寿命を短くするようで…？

(……きこえますか…きこえますか…再掲です… 今… あなたの…心に…直接… 語り掛けて…います…調理後すぐの…ふっ素樹脂加工…（テフロン）…フライパンを…急に…冷やさないで…あの「ジューっ」…実は…悲鳴です……表面の…加工が…傷む原因の…ひとつ…です…2分程度…お待ちを…

炒め物や餃子を焼いた後のフライパンは熱々で、料理をお皿に盛ったらついそのまま水で「ジューッ」と、やってしまいたくなりますよね。あの音がなんとも快感で…というのも、「あるある」ではないでしょうか。



この投稿には「一人暮らし始めたてのころ、これ知らずに「ジュー」って音に何故か快感を感じてました...😂😂」「でも待てねェんだよォ！(ジュウウウウウ)」「何でフライパン買って半年も経っていないのにボロボロになるんだけど！って思っていましたがやっと原因がわかりました💦」といったリプライがついていました。



リプライの中にも「分かっているけどつい、やってしまう」等の内容が見られました。しかし、テフロンフライパンを大事に使うなら、やはり和平フレイズ【公式】🍳🥘さんが伝えてくれたように、調理を終えて最低でも2分待ってから洗った方が良さそうですね。



物を大事にしたくなる、なるほどな投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）