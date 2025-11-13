サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」でブラックフライデーイベントを実施する。「ブラックフライデーSALE」や福袋などを展開予定。期間は11月14日10時～11月29日1時59分。

ブラックフライデーSALE

「ブラックフライデーSALE」として、デスクやマウスなどの人気アイテムをセール価格で販売する。

数量限定お楽しみ福袋

Bluetoothスピーカーやモバイルバッテリーなど10個の商品が入った福袋を販売する。価格は5000円で先着500個限定。

スクラッチクーポン

イベント期間中に使えるクーポンがランダムで当たる。スクラッチは毎日参加できる。

サンワダイレクト×富士ホーロープレゼントキャンペーン

富士ホーローとコラボし、X（旧Twitter）でプレゼントキャンペーンを開催する。サンワダイレクトの折りたたみ座椅子と、富士ホーローのソースパンが3名に当たる。

サンワダイレクト（＠sanwadirect）と富士ホーロー（＠fujihoro_japan）のX公式アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストで応募できる。欲しい座椅子の色をコメントすると当選確率が上がる。期間は11月14日12時～11月20日23時59分。

Instagramプレゼントキャンペーン

「10ポート一括集中スイッチ付き電源タップ」全4色が各色2名に当たるキャンペーンをInstagramで実施する。

サンワダイレクトの公式Instagramアカウント（＠sanwadirect）をフォローし、該当のキャンペーン投稿をいいねで応募できる。電源タップの欲しい色をコメントすると当選確率が上がる。