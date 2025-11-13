「FRIDAYされる前に」人気アイドル、「旅先で浮気」発言にファン騒然!?「サラっとえぐいこと言ってる」
FRUITS ZIPPERの真中まなさんは11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。「旅先で浮気などしたけれども」と投稿し「浮気！？笑」「ビビったよ」などの声が寄せられています。
【投稿】「旅先で浮気などしたけれども」
この投稿には「浮気！？笑」「浮気って見えてビビったよ」「そのプロテイン、どこのどいつなのよ！！」「バレなきゃいいよね、バレなきゃ」「サラっとえぐいこと言ってるのおもろい」「FRIDAYされる前にSAVASに戻ってきなね」などの声が寄せられました。
「どこのどいつなのよ！！」真中さんは「旅先で浮気などしたけれども、いつものSAVASのプロテイン泡立ち少なくて飲みやすいなぁ〜」と投稿。“旅先でいつもと違うプロテインを試した”という意味ですが、“浮気”という言葉を使ったことでファンは一瞬、騒然としたようです。
「1行目だけ読むと大変なこと！！！すみませんwwwwwwwww」ファンの反応を見て、真中さんは13日、Xを更新。「1行目だけ読むと大変なこと！！！すみませんwwwwwwwww」と謝罪しました。この投稿にも「プロテインの話で良かった……笑」「不倫旅行感が凄いな」「普通にけれどもがやばいwwww」といった反応が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)