ガソリンの暫定税率廃止に向け、１１月１３日から補助金が増額されました。



これを受け、札幌市内では早くも値下がりとなった店舗もあり、喜びの声が聞かれました。



（藤得記者）「こちらのガソリンスタンドではきょうからレギュラーが１６４円で販売されています」



午前８時、札幌市西区のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリンの店頭価格が１６９円から１６４円に切り替わり、５円安くなっていました。





（客）「５円下がると全然違うんですね、２００円違う。たしかに先週１７０円くらいでしたもんね、安くなっていますね」（客）「ちょっと安くなっていたから仕事前に急いで。嬉しいですよやっぱり」値下げとなったそのわけは…（中和石油 小原隆宏取締役）「暫定税率廃止で第１回目のスタートですが、客にはかなりメリットあるので、ガソリンスタンドにも来店回数が増えるなどメリットがあるかな」年末の暫定税率廃止に向けた補助金の増額です。ガソリンには石油石炭税、ガソリン税などがかかっています。そのうちガソリン税の上乗せ分、１リットルあたり２５．１円の暫定税率について、政府は１２月３１日に廃止するとしています。さらに、店頭での混乱を避けるため、政府は補助金の段階的な増額を決定しています。これまでガソリンには１０円の補助金が出ていましたが、１３日から５円増額し１５円に。さらに補助金は２週間おきに５円ずつ増え、１２月１１日には暫定税率廃止と同額の２５．１円に達します。１０日時点で道内のレギュラーガソリン１リットルあたりの平均小売価格は１７４円でしたが、１３日にほかの店舗を見てみるとー（藤得記者）「こちらのセルフのガソリンスタンドはレギュラー１６９円です。お隣のガソリンスタンドはレギュラー１６７円ですね。 軒並み１６０円台のところが目立ちます」多くが１６０円台になっていました。一方、ガソリンスタンドには補助金拡大前の在庫があるため、全道的に店頭価格に反映されるには数日かかる見込みです。店からは期待がうかがえた一方で、懸念も聞かれました。（中和石油 小原隆宏取締役）「実際原油が上がったときに、５円の補助金以上に原油価格が上がる。６円原油が上がってしまうと１円値上げになる可能性も考えられるので、不安はございます」原油価格は世界情勢や為替などの影響で上がる可能性もあるということで、今後のガソリン価格の動向が注目されます。