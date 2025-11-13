逮捕後初の命日に夫「ついに念願かなった」　安福久美子容疑者は黙秘に取り調べも拒否「自分の保身しかない」　名古屋主婦殺害事件

愛知・名古屋市主婦殺害事件の発生から26年。

容疑者の逮捕から初めての命日を迎え、夫が心境を語りました。

高羽悟さん（69）：

「最後のビラ配りで、来年は集まらないようにしましょう」と約束し、いつもビラ配りをやっていたんですけど、ついに念願がかなった。犯人を捕まえて、最初の命日を迎えられてよかったです。

1999年11月13日、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件では、10月末、夫・悟さんの高校の同級生だった名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）が逮捕されました。

安福容疑者は、当初は殺人の容疑を認め「26年間毎日不安だった」などと話していましたが、捜査関係者によりますと、その後、黙秘に転じ、取り調べを受けることを拒否しているということです。

高羽悟さん：

どんなに謝ってもらっても奈美子はかえりませんので、裁判に向けて正直に話して、最後の私たちに対する誠意と思っていたが、それがかなわないとよく分かりました。自分の保身しかないなと。

安福容疑者と奈美子さんは直接の面識はなかったとみられ、警察は引き続き動機などを調べています。