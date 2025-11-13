コムドットひゅうが、短髪にイメチェン ファンから称賛の声続々「雰囲気変わった」「かっこよすぎて2度見」
【モデルプレス＝2025/11/13】5人組YouTuber・コムドットのひゅうがが11月12日、自身のInstagramを更新。短髪姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】コムドットひゅうが「雰囲気変わった」ファン称賛のイメチェン姿
ひゅうがは「ただいま短髪」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。以前の前髪を分けていた少し長めのヘアスタイルから、前髪をかき上げる短髪スタイルに一変し、ラフなパーカー姿でカメラ目線を送る様子を投稿している。
この投稿には「雰囲気変わった」「短髪似合いすぎ」「爽やかで素敵」「かっこよすぎて2度見した」「破壊力すごい」「短髪好き」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
