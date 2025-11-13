木下博勝Instagramより

【モデルプレス＝2025/11/13】医師・タレントの木下博勝が11月12日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆木下博勝、家族ショット公開


木下は妻でプロレスラーでタレントのジャガー横田と長男の「JJ」こと大維志くんとの家族ショットを投稿。「昨夜はジャガーさんに会えませんでしたので、後1か月で冬休みに日本に帰るJJとの写真です。（涙）」とつづり、大維志くんを中央に3人が仲良く肩を並べて座り、カメラ目線を送る写真を公開している。

◆木下博勝の投稿に反響


この投稿には「家族仲良くて素敵」「JJがすっかり大人」「JJかっこいい」「優しい表情が印象的」「癒される」「自然体で良い」「微笑ましい」などの反響が寄せられている。

木下は、2004年7月に横田と結婚。2006年11月に第1子の男児を出産した。（modelpress編集部）

