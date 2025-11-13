ジャガー横田の息子、成長した姿が話題「すっかり大人」「かっこいい」木下博勝が家族3ショット公開
【モデルプレス＝2025/11/13】医師・タレントの木下博勝が11月12日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ジャガー横田の息子「すっかり大人」成長した姿
木下は妻でプロレスラーでタレントのジャガー横田と長男の「JJ」こと大維志くんとの家族ショットを投稿。「昨夜はジャガーさんに会えませんでしたので、後1か月で冬休みに日本に帰るJJとの写真です。（涙）」とつづり、大維志くんを中央に3人が仲良く肩を並べて座り、カメラ目線を送る写真を公開している。
この投稿には「家族仲良くて素敵」「JJがすっかり大人」「JJかっこいい」「優しい表情が印象的」「癒される」「自然体で良い」「微笑ましい」などの反響が寄せられている。
木下は、2004年7月に横田と結婚。2006年11月に第1子の男児を出産した。（modelpress編集部）
