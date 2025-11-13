今年8月11日、熊本県内は記録的な大雨となりました。水に流され浸水していく車から家族4人を救ったのは、近くに住む3人の男性でした。

【写真を見る】小さな川と畑に挟まれ… 車が流された農道

流されていく車 「1人では危険」と思い、駆け込んだ先は

「ありがとうございます」

警察から感謝状を受け取ったのは、天草市栖本町の原田茂さん（76）と松尾圭悟さん（51）、浦田欣吾さん（68）です。

8月11日午前10時30分頃、熊本県天草市栖本町湯船原で、避難所に向かっていた1台の車が畑に落ちました。川の氾濫で道路が冠水し、畑との境が分からなくなっていたのです。

運転できなくなった車は、徐々に畑へと流されていきます。

その様子を目撃したのが、近くで農業を営む原田さんでした。

原田茂さん「車がこちらに走って来ていて、真っすぐ来るかなと見てたんです。そしたら流れて田んぼの方に流れていったので、『あっこれは』と思って」

1人で救助するのは危険だと判断した原田さんは、近くでガソリンスタンドを経営している松尾さんに応援を求めました。

松尾さんと、ガソリンスタンドに居合わせた浦田さんも一緒に、3人で救出を試みたのです。

車内には泣いている女の子も

3人はガソリンスタンドから持ってきたロープを道路わきの木に結びつけ、浦田さんが、冠水した道路を進んで救助に向かいました。

畑に落ちないように段差を足裏で確かめながら、約20m先の車へ向かうと、水位は膝の高さから胸の辺りまで上がってきたといいます。

浸水が進む車内には、高齢女性から幼い女の子まで、家族4人が取り残されていました。女の子は泣いていました。

浦田欣吾さん「もう『助けないかん』ってだけですね。ただそれだけ。恐怖心は、その時は無かったです。地形が分かっているから道路に入られた」

これ以上車が流されないように、浦田さんは、開いていた窓枠にロープを結んで固定し、車内から1人ずつ救出。松尾さんが支えながらロープを伝って安全な場所まで誘導しました。

原田さんが車を発見してから4人の救出まで約20分。全員けがはありませんでした。

車はその後どうなったのか。

3人は「屋根がかろうじて見えるくらいまで水没していた」と口をそろえます。

なぜ、とっさに連携できたのか

原田さんによりますと、現場は農道で、一般の車が通ることはほとんどないといいます。

その日は他の道路が崩落したり冠水したりしていたため、迂回路として通ったのではないかと話します。

なぜ、原田さん達は、とっさに連携して行動できたのでしょうか。

実は、3人は松尾さんのガソリンスタンドによく集まって話をする仲。この日も、浦田さんはガソリンスタンドに遊びに来ていたということです。

地域のつながりと土地勘、冷静な判断と息の合った迅速な行動が、4人の命を救いました。