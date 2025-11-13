坂下千里子、愛娘へのシャケ弁当公開「豪華で美味しそう」「母の愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】タレントの坂下千里子が11月13日、自身のInstagramを更新。愛娘への手作り弁当を公開した。
【写真】49歳ママタレント「豪華で美味しそう」娘へのシャケ弁当
坂下は「本日は、シャケ弁当ですね」と焼き鮭をメインに、卵焼きや野菜の炒め物などのおかずが詰まった弁当の写真を投稿。娘から「お味噌汁を毎日付けて欲しいとリクエスト頂きました」と明かしつつ「塩分摂取量が気になる母です」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「豪華で美味しそう」「母の愛情たっぷり」「彩り綺麗」「娘さんも喜びそう」といったコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳ママタレント「豪華で美味しそう」娘へのシャケ弁当
◆坂下千里子、愛娘へのシャケ弁当公開
坂下は「本日は、シャケ弁当ですね」と焼き鮭をメインに、卵焼きや野菜の炒め物などのおかずが詰まった弁当の写真を投稿。娘から「お味噌汁を毎日付けて欲しいとリクエスト頂きました」と明かしつつ「塩分摂取量が気になる母です」とつづっていた。
◆坂下千里子の投稿に「豪華で美味しそう」と反響
この投稿に、ファンからは「豪華で美味しそう」「母の愛情たっぷり」「彩り綺麗」「娘さんも喜びそう」といったコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】