「田抓」はなんて読む？「抓」の読み方がわかったらすごい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「田抓」はなんて読む？
「田抓」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、秋田県にある4文字の地名です。
いったい、「田抓」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「たづかみ」でした。
田抓は、秋田県にかほ市に位置しています。
にかほ市にある「中島台・獅子ヶ鼻湿原」は、樹齢300年以上の異形ブナ「あがりこ大王」や、世界的に珍しい「鳥海まりも」が見られる湿原。
木道を歩いて約3時間で1周することができ、自然の神秘を体感できるスポットだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
