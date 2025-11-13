【超合金 EX-001 グラスフェザー】 予約開始：11月14日10時 2026年7月 発売予定 価格：22,000円 【超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]】 予約開始：11月14日10時 2026年7月 発売予定 価格：33,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 EX-001 グラスフェザー」と「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」をそれぞれ2026年7月に発売する。11月14日10時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「超合金 EX-001 グラスフェザー」が22,000円、「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」が33,000円。

本製品は、大阪・関西万博のガンダムパビリオンにて公開された特別映像「GUNDAM: Next Universal Century」に登場する「RX-78F00/E ガンダム」とグラスフェザー装備を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金」で商品化したもの。

「超合金 EX-001 グラスフェザー」は、ウイングを含めた全幅約400mmの大ボリュームに加え、特徴的なパネル部分はクリアパーツの裏側にシルバー塗装を施した豪華仕様となっており、アーム部分は展開機構だけではなく伸縮ギミックも内蔵。さらに、「ジオング タイプMA」の頭部が付属し、映像をイメージしたディスプレイもできる。

「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」は、2025年8月に発売された「EXPO2025 超合金 RX-78F00/E ガンダム」を、ワールドワイドに展開するパッケージに変更して再び商品化しており、「超合金」の特徴であるダイキャストを本体へふんだんに使用することで、メカとしてのリアルな金属感・手触りを具現化。各部の可動機構により、立像の片膝を立てて腕を大きく上げる特徴的なポーズを再現できるほか、特徴的な各所にあるパネルをクリアパーツで再現している。

頭部メインカメラ、デュアルカメラ、胸部ダクトにライトアップギミックを搭載しており、さらに「超合金×GUNDAM FACTORY YOKOHAMA RX-78F00 GUNDAM」（別売り・受注終了）に付属していたビーム・ライフルとハイパー・バズーカ、シールドが付属する。

「超合金 EX-001 グラスフェザー」

「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」

サイズ：全幅 約400mm 素材：ABS※本商品にはダイキャストは使用しておりません。 商品内容本体接続用バックパックビーム溶接ガンビーム溶接ガン（収納状態）ジオング タイプMA 頭部ジョイントパーツ専用台座一式サイズ：全高 約180mm 素材：ダイキャスト、ABS、PVC 商品内容本体交換用手首パーツ左右各5種頭部アンテナ（予備）ビーム・ライフルライフルホルダーハイパー・バズーカシールド武器ホルダー左右支柱ディスプレイジョイントパーツ補助棒専用台座 電池：LR41×3（テスト用電池付）

(C)創通・サンライズ