◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ 王者・藤田健児―挑戦者・ペテ・アポリナル（１２月６日、東京・後楽園ホール）

プロボクシングの帝拳ジムは１３日、ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者・藤田健児（３１）＝帝拳＝が１２月６日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ．３８」で元東洋太平洋スーパーバンタム級王者ペテ・アポリナル（３０）＝フィリピン＝との４度目防衛戦に臨むことを発表した。

藤田は今年７月５日、シム・ハノク（韓国）に５回ＫＯ勝ちしで３度目の防衛に成功。５か月ぶりのリングとなる。所属ジムを通じ「当初は今年の終わりに世界が見えるポジションに、と考えていましたが、それは叶いませんでした。ですが来年に光が差し込むような試合をしてしっかり締めたいと思っています」などとコメント。

世界ランクはＷＢＯフェザー級４位に名を連ねており「世界に行くためには魅せることが大事になってきます。ジム、周り、お客さんがゴーサインを出してもらえるような試合をします」と誓った。

戦績は藤田が９戦全勝（５ＫＯ）、アポリナルが１８勝（１１ＫＯ）６敗１分け。

ほか、同興行の対戦カードは以下の通り

▽日本スーパーライト級挑戦者決定戦

渡来美響（横浜光）―川村英吉（角海老宝石）

▽５９・８キロ契約６回戦

久保寺啓太（帝拳）―シム・ヨンホ（韓国）

▽バンタム級６回戦

浅井陸（帝拳）―ファン・キョンミン（韓国）

▽フェザー級４回戦

土屋良真（松本ＡＣＥ）―上垣量資（山木）