¡ã³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡ä¼«ÂðÁÒ¸Ë¤«¤éÂçÎÌ¤Î¤ª»¥¤¬¡ªÈ¡´Û¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤ËÌ²¤ë¤ªÊõ¡§½ê¤µ¤ó¤Î¤½¤³¤ó¥È¥³¥í
¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë8»þ¡Ë¡£
11月7日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ!」
¡ÚÆ°²è¡Û¡ã³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡ä¼«ÂðÁÒ¸Ë¤«¤éÂçÎÌ¤Î¤ª»¥¤¬¡ªÈ¡´Û¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤ËÌ²¤ë¤ªÊõ
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡Ê¥í¥Ã¥Á)¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡£ÁÏ¶È146Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤Ë¡¢³«¤«¤º¤Î¡É¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÍê¼ç¤ÏÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹¡Ö¸ÞÅç¸®¡×¤Î5ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¡¦¼ã»³¤µ¤ó¡£¡Ö¸ÞÅç¸®¡×¤ÎÁÏ¶È¤ÏÌÀ¼£12Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Ì¾Å¹¡£¤³¤Á¤é¤Î·úÊª¤Ï¾¼ÏÂ10Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÞÅç¸®¡×¤ÎÈË±É¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢·úÊª¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£´ü¤Ë¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿ÍÎ¼òÃª¤ä¡¢ÅÄÂô¸Ð¤Î¸Ð´ß¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¿¤Ä¤³Áü¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿Áü¡¢Éð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¤Î³¨²è¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ë¤ÏÌó180cm¤â¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡×¤Ë°ÍÍê¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¿À®´ü¤ËÊä½¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È2ÀéËü±ß¤â¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¼ã»³¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"³«¤«¤º¤ÎÁ¥Ã½¿Ú"¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÚÄ¦¤ê¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¡´Û¤Ç¤Ï¡¢Á¥Ã½¿Ú¤Ëµ®½ÅÉÊ¤òÆþ¤ì¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯½éÂå¤Îº¢¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£°ìÉô¤Ï³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï3¤Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸ÞÅç¸®¡×¤¬ÂçÀµ»þÂå¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤¿Î¹¹Ô¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤â³«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼ã»³¤µ¤ó¡£¤É¤Á¤é¤â¸°ÉÕ¤¤Ç³«¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÍÉ¤é¤¹¤È²»¤¬¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ë²¿¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¼ã»³¤µ¤ó¤«¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤¬¡£
¼Â¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¤Î¼«ÂðÁÒ¸Ë¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤¬¤¢¤ê¡¢5Ç¯Á°¤ËÂ¾¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç³«¾û¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¾¼ÏÂ´ü¤Î100±ß»¥¤¬100Ëç¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤ÎÁ¥Ã½¿Ú¤È¥Ð¥Ã¥°¤â¶â¸Ë¤ÈÆ±¤¸Ç¯Âå¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ªÊõ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³«¾û¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶â¸Ë¤â³«¤±¤ëÌµÅ¨¤Î¸°¿¦¿Í¡¦¶ÌÃÖ¶³°ì¡£¤Þ¤º¤Ï³¤³°À½¤Î¸°ÉÕ¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¼è¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤ï¤º¤«40ÉÃ¤Ç³«¾û¤ËÀ®¸ù¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃæ¤«¤é¤·¤¿²»¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
ÀÎ¤Î¥«¥á¥é¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¥Û¥ë¥À¡¼¡¢6Ëç¤Î¼×¸÷ÈÄ¡¢¤½¤·¤Æ¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤Î¼Ì¿¿¤È¤½¤Î¥Í¥¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¸°ÉÕ¤¤ÎÎ¹¹Ô¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃæ¿È¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡£
ºÇ¸å¤ËËÜÌ¿¤ÎÁ¥Ã½¿Ú¤ËÄ©Àï¡£·ÐÇ¯Îô²½¤«¤é¤«¸°¤¬¸Ç¤¯¡¢¶ÌÃÖ¤â¶ìÀï¤·¤Þ¤¹¡£³ÊÆ®¤¹¤ë¤³¤È¿ô½½Ê¬¡¢¥³¥«¥É¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë³«¾û¤ËÀ®¸ù¡ª
¤·¤«¤·¡¢¾å¤Î°ú¤½Ð¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂçÎÌ¤Î´¥ÁçºÞ¤Î¤ß¡£Â¾¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤â´¥ÁçºÞ¤È¡¢¤³¤ÎÁ¥Ã½¿Ú¤Î¸°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÊõÈ¯¸«¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ã»³¤µ¤ó¤Ï»þÂå¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤·¡¢´¶³´¿¼¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£Ï·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤Î±É¸÷¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¡¢³«¤«¤º¤Î¥Ð¥Ã¥°¡õÁ¥Ã½¿Ú³«¾û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
