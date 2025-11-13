「結婚したい」33歳雇われネイル店店長が独身彼なしでも「友人の紹介」はお断りしたい理由

結婚適齢期は「クリスマスケーキ」

晩婚化や未婚率の上昇が進むいま、30代女性の生き方はますます多様になっている。2023年の調査では女性の平均初婚年齢は29.7歳。50歳時点で未婚の女性は17.8％となり、1980年の4.4％から約4倍に増えた。30代で「結婚していない」など、特別なことでも何でもない。

それでも、「結婚してこそ一人前」などというなんの根拠もない価値観をいまだに持つ人もいる。なにしろ、30年ほど前までは、女性の結婚適齢期をクリスマスケーキになぞらえたセリフまであったのだ。

一方で、結婚を望む若者は減ったのかと言えば、「いずれ結婚するつもり」と答える18歳~34歳の未婚者は、男女ともに8割を超える（男性81.4%、女性84.3%）。それでも「結婚しない」理由は、「適当な相手にめぐりあわない」（男性43.3％、女性48.1％）からだという。

「結婚したくないわけではない」けれど、「誰でもいいわけでもない」というのが、今を生きる若者たちの本音なのだ。

――こども家庭庁「結婚に関する現状と課題について」の調べより

考えてみれば、当然のことである。

結婚相手とは、人生の大半をともに過ごすパートナー。「誰でもいい」わけがない。

けれども、そんな当たり前の望みを「理想高すぎ」「ちょっとは妥協しなよ」などと、批判されることがある。

『33歳という日々、独身彼なし、このみの場合』（鈴木みろ著/KADOKAWA）の主人公このみの話だ。

33歳になった高校の同級生の今

高校の同級生で親友同士だった3人の女性の生き方を綴ったコミックエッセイ『33歳という日々』のシリーズの1冊で、発売以降SNSには、共感や感動の多数のコメントが上がっている。

3巻からなるシリーズは、33歳になった3人の女性が、自分の置かれた人生の中で、もがきながらもなんとか前に進もうとする姿を描いている。

10月に短期連載記事で紹介したのは「子なし夫婦、エリの場合」。長年付き合った彼と「一生仲良し夫婦でいられる」と思って結婚したエリだったが、3年経っても望んでいた子どもはできない。妊活に懸命だが、同じくらい子どもを望んでいた夫と温度差を感じるようになり、焦りと苛立ちを持つ。

今月紹介するのは、「独身彼氏なし、このみの場合」。

美人で華やかな外見から、独身生活を謳歌しているように思われるが、実際には結婚願望があっても、恋愛すらままならず、孤独な夜をもて余す。

店長を務めるネイルサロンの後輩の凛から、友だちを紹介したいと言われる。

凛の友だちと言えば、当然年下になる。しり込みするこのみに、凛は「店長はアラサーで一番かわいい」「ブスな20代より美人な30代」などと、発破をかける。ずけずけとしたモノ言いにたじろぎながらも、このみは壁をつくらない凛との関係には救われているところもある。

過去に友だちの紹介を断ったら……

このみがしり込みするのには、理由があった。過去に友だちの紹介で会った人を、「少し合わなそう」とお断りした時の傷である。

やんわりと断ったこのみに、同性の友人たちは

「そんなに彼氏欲しくないんだよね」「美人だから」「余裕だね」「理想高過ぎ」「妥協しなよ」などと、彼と付き合わないことがまるで罪であるかのように批判した。

紹介してほしいと言ったわけではない。会うだけでいい、と言われて会っただけ。なのに、気に入らない自分が、まるで悪者であるかのように攻め立てられた。

結婚したい女性は、妥協しなければならないのか。彼氏が欲しいなら、紹介してくれた相手を受け入れないといけないのか。

このみの望みは、「孤独な夜に手を繋いで眠れる」こと。

寂しいからって、誰でもいいわけじゃない。

子なし夫婦のエリ、独身のこのみ、シングルマザーのゆみ――同じ年齢でありながら、まったく異なる人生を歩む3人の女性を描いた『33歳という日々』。

どの道にも迷いがあり、苦しさがあり、それでも懸命に生きる33歳の3人は、多くの女性の代弁者だ。

次回は、エリやこのみからは、「キャリア」と「子ども」の両方を手に入れ、忙しくも充実した生活を送っているように見えた、3人目の女性ゆみの現実。想定外の妊娠と離婚で、子育てと仕事に忙しくても弱音さえこぼせない「シングルマザー、ゆみの場合」を紹介する。

