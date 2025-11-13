市販のハイパフォーマンスモデル投入

フォードのモータースポーツ部門であるフォード・レーシングは、「完全新設計」となる新型スポーツカーの発表を目前に控えている。

【画像】マスタングの究極形態！ フォード最強のハイパフォーマンスモデル【マスタングGTDを詳しく見る】 全25枚

1月15日に開催される2026年のF1シーズンローンチ・イベントで、新型車が初公開される予定だ。フォード・レーシングのマーク・ラッシュブルック代表は「レースにおけるわたし達の技術革新が、日常の車両にどれほど深く統合されているかを示す」と述べている。



このモデルはフォード・レーシングとして初の新型車となる。

これは今年9月、同部門の前身となるフォード・パフォーマンスが市販車とモータースポーツの連携強化を目的に再編されて以来、初となるモデル発表だ。

新型車の具体的な仕様は未発表だが、さまざまな可能性が考えられる。

例えば、フォードのジム・ファーリーCEOは最近、ダカール・ラリー参戦車にインスパイアされた最高出力1000psのピックアップトラック『レンジャー・ラプター』の可能性に言及。ブルームバーグの取材に対し「グラベルやサンド、ダート専用に設計されたスーパーカーは未だ存在しない」と語った。

さらに、攻撃的なエアロダイナミクスをまとった新型『マスタングGTD』のプロトタイプが、ドイツのニュルブルクリンク・ノルドシュライフェでテスト走行している姿も目撃されている。

フォードは、今年初めに同サーキットで米国車最速記録を樹立したシボレー・コルベットZR1から、王座を奪おうとしているようだ。しかし、「完全新設計」と説明されていることから、既存モデルの派生ではなく専用設計のモデルとなる可能性も高い。

この新型車に加え、フォードは1月の発表イベントで、来季のレッドブルおよびレーシングブルズのマシンに搭載される新型F1用パワートレインの詳細を明らかにする予定だ。