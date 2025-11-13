蛯原友里、夫のRIP SLYME・ILMARIと“モノトーンコーデ”で2ショット「オシャレなご夫婦」「絵になります」「雰囲気似てますね」
モデルの蛯原友里（46）が12日、自身のインスタグラムを更新。夫でRIP SLYME・ILMARIとの夫婦2ショットを披露した。
【写真】「オシャレなご夫婦」「絵になります」モノトーンコーデで決めた蛯原友里＆ILMARIの2ショット
蛯原は「TOKYO NODE で開催される『ミステリー アット ザ グルームズ（Mystery at the Grooms’） ーエルメスの馬さがし』ひと足お先に体験してきました」と報告し、複数枚の写真をアップ。
モノトーンの装いの2人が寄り添い合ったショットのほか、ILMARIが蛯原を撮影する姿、蛯原が自撮りの2ショットを撮影する姿など、夫婦で“撮りあいっこ”する仲むつまじい様子もとらえられている。
コメント欄には「わーお似合い過ぎます」「ほんとオシャレなご夫婦」「かわいいし、かっこいい、大好きな夫婦です」「お2人雰囲気似てますね」「お2人とも絵になりますね」「憧れです!!」など、さまざまな声が寄せられている。
