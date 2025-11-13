“マナカナ”の姉・三倉茉奈、4歳長女との笑顔輝く親子2ショットを公開「可愛すぎる」「お二人の笑顔とても素敵」
双子の俳優“マナカナ”の姉・三倉茉奈（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。「4歳の娘と」とつづり、笑顔の親子2ショットを公開した。
【写真】「娘ちゃんの素敵な笑顔」三倉茉奈＆長女の親子2ショット
茉奈は「少しだけお休みの日があったので、娘と密度の濃い時間を過ごしました。仕事が忙しい時も、ずっとずっと大好きだよ」と記し、長女と密着した楽しげな雰囲気の写真を2枚投稿。
笑顔いっぱいの長女を見つめる茉奈からは、長女をとてもかわいがっている気持ちが伝わってくる。
この投稿には「お二人の笑顔とても素敵だなぁ」「可愛すぎる」「娘さんとのお写真と文章に胸がギュッとなりました」「娘ちゃんの素敵な笑顔が活力源になりますね！」などのコメントが寄せられていた。
茉奈は、2019年2月2日に、かねてより交際していた同じ歳で関西出身の一般男性と結婚。20年12月に第1子を出産した。
