マキアージュ×Zoffが初コラボ♡“血色感メガネ”で叶える多幸感フェイス
トータルメイクアップブランド『マキアージュ』と、人気メガネブランド『Zoff（ゾフ）』のコラボレーションが実現！新コレクション「Zoff SMART with MAQuillAGE」が、2025年11月13日（木）より発売されます。“血色感メガネ×多幸感メイク”をテーマに、メガネとメイクが相乗効果で引き立て合う全9種のラインアップが登場！
メガネとメイクの融合！“血色感メガネ”誕生
ピンク
ピンクデミ
ベージュ
「Zoff SMART with MAQuillAGE」は、マキアージュとZoffが共同で開発した新発想のアイウェアコレクション。
“血色感メガネ×多幸感メイク”をコンセプトに、フレームの下部にグラデーションカラーを施すことで、チークのような自然な血色感と立体感を演出します。
カラーはピンク、ピンクデミ、ベージュの3色展開で、それぞれに3サイズを用意した全9種。
中顔面短縮効果や小顔見えも期待できるフレームデザインで、メイクとの調和を追求した新しい美しさを提案します。価格は各12,200円（セットレンズ代込）。
秋冬にぴったり♡OTEGALUN新作ジェルネイル全10色が11/12発売
メガネとリンクする“多幸感メイク”を提案
資生堂ヘアメイクアップアーティスト・阿保麻都香さんが考案したメイクルックは、各フレームカラーとリンク。
ピンクメガネにはベージュメイクを合わせてこなれた可愛さを、ピンクデミには締めブラウン×ピンクメイクでメリハリを、ベージュフレームにはブラウンメイクでアンニュイな空気感をプラス。
どのルックも、チークやリップの色味をフレームの血色カラーと重ねることで、多幸感あふれる表情に仕上がります。
使用コスメはマキアージュのアイカラーやチーク、リップなど。資生堂オンラインストアや店頭で購入可能です。
SNSでも話題！新しい“メガネメイク”の楽しみ方
11月13日（木）の発売日より、Zoff公式SNSやスペシャルサイトでメイク提案コンテンツを順次公開。
さらに、資生堂パーソナルビューティーパートナー（PBP）やZoffスタッフインフルエンサーもSNSでメイクルックを発信します。
「度付きメガネで目が小さく見える」などの悩みに寄り添いながら、メガネをもっとポジティブに楽しめる世界を提案。
“メガネとメイクの新しい関係”を感じられるこのコラボは、今季注目のファッションアイテムになりそうです♪
メガネで魅せる、新しい自分に出会う瞬間♡
「Zoff SMART with MAQuillAGE」は、メガネとメイクの境界を超えた新しい美の提案。
血色感を宿すフレームと、資生堂アーティストのメイク理論が生み出す相乗効果で、表情そのものが華やぎます。
いつもの自分を少しだけアップデートしたいとき、メガネから始まる“多幸感フェイス”を取り入れてみて。あなたの魅力を、そっと引き出してくれる一品です♡