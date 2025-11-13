マキアージュ×Zoffが初コラボ♡“血色感メガネ”で叶える多幸感フェイス

トータルメイクアップブランド『マキアージュ』と、人気メガネブランド『Zoff（ゾフ）』のコラボレーションが実現！新コレクション「Zoff SMART with MAQuillAGE」が、2025年11月13日（木）より発売されます。“血色感メガネ×多幸感メイク”をテーマに、メガネとメイクが相乗効果で引き立て合う全9種のラインアップが登場！

メガネとメイクの融合！“血色感メガネ”誕生



ピンク

ピンクデミ

ベージュ

「Zoff SMART with MAQuillAGE」は、マキアージュとZoffが共同で開発した新発想のアイウェアコレクション。

“血色感メガネ×多幸感メイク”をコンセプトに、フレームの下部にグラデーションカラーを施すことで、チークのような自然な血色感と立体感を演出します。

カラーはピンク、ピンクデミ、ベージュの3色展開で、それぞれに3サイズを用意した全9種。

中顔面短縮効果や小顔見えも期待できるフレームデザインで、メイクとの調和を追求した新しい美しさを提案します。価格は各12,200円（セットレンズ代込）。

メガネとリンクする“多幸感メイク”を提案



資生堂ヘアメイクアップアーティスト・阿保麻都香さんが考案したメイクルックは、各フレームカラーとリンク。

ピンクメガネにはベージュメイクを合わせてこなれた可愛さを、ピンクデミには締めブラウン×ピンクメイクでメリハリを、ベージュフレームにはブラウンメイクでアンニュイな空気感をプラス。

どのルックも、チークやリップの色味をフレームの血色カラーと重ねることで、多幸感あふれる表情に仕上がります。

使用コスメはマキアージュのアイカラーやチーク、リップなど。資生堂オンラインストアや店頭で購入可能です。

SNSでも話題！新しい“メガネメイク”の楽しみ方



11月13日（木）の発売日より、Zoff公式SNSやスペシャルサイトでメイク提案コンテンツを順次公開。

さらに、資生堂パーソナルビューティーパートナー（PBP）やZoffスタッフインフルエンサーもSNSでメイクルックを発信します。

「度付きメガネで目が小さく見える」などの悩みに寄り添いながら、メガネをもっとポジティブに楽しめる世界を提案。

“メガネとメイクの新しい関係”を感じられるこのコラボは、今季注目のファッションアイテムになりそうです♪

メガネで魅せる、新しい自分に出会う瞬間♡



「Zoff SMART with MAQuillAGE」は、メガネとメイクの境界を超えた新しい美の提案。

血色感を宿すフレームと、資生堂アーティストのメイク理論が生み出す相乗効果で、表情そのものが華やぎます。

いつもの自分を少しだけアップデートしたいとき、メガネから始まる“多幸感フェイス”を取り入れてみて。あなたの魅力を、そっと引き出してくれる一品です♡