高知・安芸で行っている阪神の秋季キャンプは第3クール3日目の13日から球団OBの糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）が臨時コーチとして合流した。

糸井SAは今春のキャンプに続いての臨時コーチ就任。近年、阪神のキャンプには多くレジェンド選手が来訪し、臨時コーチとして指導に当たっている。

2019年秋、20年春のキャンプでは中日OBでNPB通算219勝の山本昌氏が虎投を指導した。高橋遥人、藤波晋太郎らに現役29年間で積み上げた知識と経験を惜しみなく伝えた。

球団OBで入団から5年連続盗塁王を獲得した赤星憲広氏は23年春から3年連続で臨時コーチを務めている。近本光司、中野拓夢らに盗塁の極意を伝え、チーム全体の走塁意識を高めることにも尽力した。

23年春、24年春には鳥谷敬氏が臨時コーチに就任。球界を代表する名遊撃手は主に守備面を指導。中野、小幡竜平、木浪聖也、佐藤輝明らに華麗な実演をまじえた熱血指導を行った。

25年春には20、21年と阪神でプレーし、引退後は球団の駐米スカウトを務めていたジェリー・サンズ氏が来訪。米国、日本、韓国の３カ国でプレーし、勝負強い打撃や“ハッピーハンズ”のパフォーマンスでチームを盛り上げた助っ人がナインに経験と知識を伝えた。