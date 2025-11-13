『近藤頌利写真集（タイトル未定）』（KADOKAWA）が2026年2月6日に発売される。

「ウルトラマンオメガ」にて主人公・オオキダソラトとして新たなヒーロー像を見せた、俳優・近藤頌利。俳優デビュー10周年を迎える近藤の自信2冊目となる写真集の発売が決定。

今作はマレーシアの世界遺産の街・マラッカとクアラルンプールで撮影。近藤頌利の「初海外」となったマレーシアを、持ち前の自由さと天真爛漫さで楽しみ旅するカットや、普段は見せないソリッドかつモードな衣装に身を包んだカット、さらに美しさや儚さを表現したカットまで収録。

また10周年の今だから語ることができる「俳優として、一人の人間としての現在地」を探るロングインタビューも掲載。さらに今後、写真集の準備段階から現地撮影まで密着したドキュメントムービーも発売される予定となっている。

写真集の発売に合わせ近藤は「初の海外での高揚感と共に、これまでの10年の喜怒哀楽をマレーシアで表現しました。テーマは『自由』。予定してなかった場所に行ったりもして、自分らしさが存分に出た作品になっていると思います。共に旅したクルーとみんなで作ったこの写真集を楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）